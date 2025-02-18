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18 февраля 2025 года 19:13

Рубль во вторник слегка ускорил темпы снижения после завершения российско-американских переговоров

Москва. 18 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль слегка ускорил темпы снижения во второй половине дня после завершения переговоров российской и американской делегаций, которые состоялись в Эр-Рияде. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,4225 руб., что на 8,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 февраля на 9,49 копейки, до 91,3398 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,55 копейки, до 95,6693 руб./EUR1.

"Курс рубля остается достаточно стабильным. Юань на Московской бирже "ходит" в середине диапазона 12-13, доллар чуть выше 91. Пока на рынке установился относительный баланс - предложение инвалют комфортно покрывает спрос на них. В пользу рубля играют жесткий курс ДКП, сезонно сильные показатели платежного баланса, относительно высокие цены на энергоносители. В ближайшее время к факторам поддержки добавится подготовка компаний к налоговому периоду. Давление краткосрочно может оказать охлаждение геополитической эйфории, связанной с переговорами РФ и США. Прогноз до конца недели - 12-13 рублей за юань, 90-95 - за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире Первого канала, что встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде завершилась, в ходе переговоров российской и американской делегаций была затронута украинская проблематика, стороны договорились учитывать интересы друг друга и о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты.

"Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - добавил помощник президента РФ.

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил Ушаков. Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входили госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2025 года вырос на 3,1% по отношению к декабрю 2024 года, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора.

В целом за 2024 год в экспортных поступлениях доля токсичных валют снизилась до 18,6% с 31,6% в 2023 году, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов. При расчетах за импорт доля этих валют снизилась в 2024 году до 22,0% с 34,0% в 2023 году.

Одновременно увеличивалась доля платежей в российских рублях: доля рублей в экспортной выручке в 2024 году достигла 41,3% после 39,0% в 2023 году, в расчетах за импорт в 2024 году - 43,2% после 30,0% в 2023 году.

Доля платежей в прочих, нетоксичных валютах в экспортных поступлениях поднялась в 2024 году до 40,2% после 29,4% в 2023 году, в расчетах за импорт она в 2024 году составила 34,7% после 36,0% в 2023 году.

Котировки фьючерсов на нефть отступили от максимумов, достигнутых ранее в ходе торгов, но остаются в плюсе. Инвесторы оценивают перспективы предложения нефти на фоне переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и сообщений о возможном переносе начала наращивания добычи ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торговались по $75,48 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии цена на эти контракты поднималась выше $76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени до $71,42 за баррель, что на 1,02% выше уровня закрытия пятницы. Накануне основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником (День президентов).

Котировки получают некоторую поддержку на фоне сообщений СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи.

Эти публикации были опровергнуты вице-премьером РФ Александром Новаком, который сказал, что на заседании 3 февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля и других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Делегации России и США во вторник завершили первый день переговоров в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине. Если сторонам удастся достигнуть договоренности, то санкции против российского экспорта нефти могут быть отменены, что приведет к увеличению предложения на рынке и может оказать понижательное давление на цены.

Еще одним сдерживающим цены фактором остаются опасения, связанные с последствиями торговых войн, к которым может привести протекционистская политика президента США Дональда Трампа. Повышение пошлин и ухудшение условий международной торговли могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Банк России во вторник, 18 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 060 млрд рублей (при лимите 2 трлн 060 млрд рублей и спросе 3 трлн 198,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,76% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 430 млрд рублей (при лимите 2 трлн 430 млрд рублей и спросе 3 трлн 388,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,81% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 20,98% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц во вторник понизилась также на 1 базисный пункт - до 20,89% годовых, версия RUONIA на три месяца осталась на прежнем уровне - 20,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев, напротив, прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,87% годовых.

эб юаа


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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