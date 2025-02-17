.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в понедельник вечером развернулся вверх в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
Потенциал роста экономики РФ составляет 3% в год - Минэкономразвития
Потенциал роста экономики РФ составляет 3% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на итоговой коллегии министерства. "Потенциал роста экономики мы оцениваем в 3% в год. Считаем, что этот параметр достижим, хотя эта...
 
РСПП предложил индексировать пороги шкалы НДФЛ
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) подготовил пакет предложений в фискальной сфере. Одна из инициатив – введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует...
 
Появились первые мошенничества с цифровым рублем
В Рунете фиксируются первые аферы, связанные с темой цифрового рубля. Уже появились схемы с продажей физических носителей, якобы содержащих цифровые рубли, разнообразные виды и формы квазиинвестирования, фишинг и другие форматы обмана, рассказал...
 
17 февраля 2025 года 19:16

Рубль в понедельник вечером развернулся вверх в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля

Москва. 17 февраля. Юань растерял рост первой половины дня и заметно понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль перешел к росту благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля, которые ожидаются на следующей неделе. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,333 руб., что на 14,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 1,1248 рубля, до 91,4347 руб./$1, и увеличил курс евро на 91,72 рубля, до 95,8048 руб./EUR1.

"Рубль существенно укрепился против основных мировых валют, несмотря на негативную оценку по счету текущих операций платежного баланса РФ в декабре и январе этого года. Рост курса национальной валюты, аналогично динамике фондового рынка, был обусловлен позитивными геополитическими сигналами, а также усилением ожиданий возможного смягчения санкционного давления. Курс китайского юаня на прошлой неделе упал на 6,02%, до 12,48 руб., что соответствует уровням сентября прошлого года. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара существенно снизился - на 7,16%, до 90,31 руб., курс евро - на 6,25%, до 94,89 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-94 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе поддержать рубль способно решение ЦБ оставить ставку неизменной, однако в его курсе текущий уровень ставки уже заложен, и он во многом определяется балансом экспорта и импорта, а также политической обстановкой.

"Обсуждая решение по ставке, конечно, не были проигнорированы текущее укрепление рубля и осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров, - подчеркивает Тимошенко. - Однако эти факты скорее могли повлиять на риторику регулятора, а само решение по ставке - процедура, учитывающая факт высокой инфляции и повышенные инфляционные ожидания экономических агентов, которые не оставили шанса на пересмотр ставки в сторону понижения. В числе оптимистичных для российского рынка новостей - данные о январском росте доходов РФ от нефтяного экспорта почти на $950 млн относительно декабря прошлого года".

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз курса пары "доллар-рубль" на уровне 101-105 руб./$1 на конец текущего года, сообщается в материале аналитиков брокера.

Рубль показал самые сильные уровни с начала осени прошлого года на фоне ажиотажа на российском рынке, подогреваемого надеждами на геополитическое урегулирование, констатируют эксперты. Текущее укрепление выглядит эмоциональным и неустойчивым, считают они.

"Пока политический переговорный процесс только в начале, и даже в случае наиболее позитивного сценария урегулирования перспективы устойчивого крепкого рубля неочевидны, - пишут эксперты в обзоре. - Возврат рубля к докризисным уровням маловероятен в том числе из-за рублевой инфляции: ее накопленный уровень за три года составил 32%, при этом рубль к доллару с января 2022 года ослаб примерно на те же 30%. Мы сохраняем наш прогноз курса рубля на уровне 101-105 руб./$1 на конец 2025 года".

Инфляция в России в январе 2025 года составила 1,23% после 1,32% в декабре 2024 года, сообщил в пятницу Росстат. Она немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,18%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2025 года ускорилась до 9,92% (аналитики ожидали 9,87%) с 9,52% на конец декабря 2024 года.

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7-8% с 4,5-5%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Движение цен на нефть лишено четкой направленности в понедельник вечером. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торговались по $74,66 за баррель, что на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,04%, до $70,77 за баррель.

Повышательное влияние на нефтяные котировки оказывают публикации СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают перенос на более поздний срок запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи. Ранее предполагалось, что с апреля ОПЕК+ начнет постепенно восстанавливать добычу, увеличив ее к концу 2026 года в совокупности на 2,2 млн баррелей в сутки.

Сообщения о возможном восстановлении с марта поставок нефти из иракского Курдистана и перспектива возвращения на рынок около 300 тыс. баррелей в сутки в результате этого сдерживают рост цен.

В центре внимания рынков по-прежнему остаются заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Торговые войны могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Ранее американский президент подтвердил намерение обложить пошлинами импорт европейских товаров, а также сказал, что тарифы на ввоз в США автомобилей могут вступить в силу со 2 апреля.

Инвесторы также ждут переговоров об урегулировании российского-украинского конфликта, которые должны стартовать на этой неделе в Саудовской Аравии. Если они пройдут успешно, поставки нефти из РФ могут возобновиться, пишет Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 февраля выросла на 13 базисных пунктов - до 20,98% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца поднялись в понедельник на 1 базисный пункт, до 21,9% и 21,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 7 базисный пунктов относительно предыдущего торгового дня и составила 20,85% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 февраля 2025 года 10:42
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Т-Технологий", сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. "Текущая оценка по мультипликатору P/E 2024п составляет 7,5x против среднеисторического уровня 9,3х", - отмечает он. "Эмитент раскрыл операционные результаты, а также...    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 10:32
Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем в ожидании новых драйверов к росту
Москва. 18 февраля. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет в ожидании новых драйверов к росту.    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 10:18
Цена акций РусАгро может вырасти до 280-300 руб. - "Мои Инвестиции"
Котировки акций "РусАгро" могут подняться к уровням 280-300 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "У нас позитивный взгляд на бумагу, ожидаем роста выручки компании на 30% за счет новых активов и роста цен на продуктовую корзину (25%). Считаем, что...    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 10:00
Индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 3280-3350п во вторник - ПСБ
декс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3280-3350 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе внимания инвесторов будут находиться...    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 09:43
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 18 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 09:42
Потенциал коррекции индекса RGBI пока сохраняется - ПСБ
Потенциал для коррекции индекса RGBI пока сохраняется, целью является диапазон 103-104 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Целью коррекции по-прежнему считаем диапазон 103-104 пункта по индексу RGBI. Во-первых, основной...    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 09:27
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет по рынку труда Великобритании за декабрь; - выступление главы Банка Англии Бейли; - индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за февраль; -...    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 09:11
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций NiSource
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций NiSource с прогнозной стоимостью на уровне $41 за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Компания успешно завершила 2024 год, превзойдя изначальные прогнозы менеджмента по росту чистой прибыли. В ближайшие годы эмитент будет иметь...    читать дальше
.
18 февраля 2025 года 09:08
Цены на нефть растут утром вторника
Фондовые индексы Азии растут во вторник, исключением выступает только рынок Австралии. Нефть растет во вторник, Brent торгуется у $75,4 за баррель.    читать дальше
.
17 февраля 2025 года 19:31
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3300п по индексу МосБиржи в ожидании новостей с переговоров США и РФ
Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста в ожидании новостей о прогрессе в диалоге между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, умеренно подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с конца мая прошлого года; лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+8,5%) и банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+7,4%).    читать дальше
.
17 февраля 2025 года 19:04
Индекс Мосбиржи будет колебаться до конца февраля в пределах 3200-3400 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, сокрее всего, будет колебаться до конца февраля в пределах 3200-3400 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Индекс Мосбиржи в понедельник впервые с мая 2024 года пробил вверх психологически значимую отметку 3300 пунктов и к последнему часу торгов...    читать дальше
.
17 февраля 2025 года 18:35
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ФосАгро
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7440 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Результаты "ФосАгро" в 2024 году оказались немного лучше наших прогнозов, хотя рост экспортных...    читать дальше
.
17 февраля 2025 года 18:05
"Финам" понизил рейтинг бумаг Ozon до "держать"
"Финам" понизил рейтинг бумаг Ozon с "покупать" до "держать", сохранив пока при этом прогнозную стоимость на уровне 3894 рублей за штуку, что предполагает потенциал снижения 3%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Мы присвоили рейтинг "покупать" распискам эмитента в сентябре прошлого...    читать дальше
.
17 февраля 2025 года 17:38
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз рубля на уровне 101-105 руб./$1 на конец 2025г
"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз курса пары доллар/рубль на уровне 101-105 руб./$1 на конец текущего года, сообщается в материале аналитиков брокера. Рубль показал самые сильные уровни с начала осени прошлого года на фоне ажиотажа на российском рынке, подогреваемого надеждами на геополитическое...    читать дальше
.
17 февраля 2025 года 17:07
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в марте 2025г - "Т-Инвестиции"
нк России оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых) по итогам заседания 21 марта 2025 года, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". При этом, по мнению экспертов, плавное снижение ставки может начаться еще до середины текущего года. Условиями для смягчения денежно-кредитной...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.