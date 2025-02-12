Акции Аэрофлота, вероятно, переоценены рынком в текущий момент - "БКС МИ"

Акции "Аэрофлота" в настоящее время, вероятно, переоценены рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

Аэрофлот представил операционные результаты за январь 2025 года. С точки зрения объемов пассажироперевозок компания, возможно, подошла к "плато" и теперь будет нацелена на сохранение текущего уровня перевозок, отмечает эксперт.

"Мы считаем, что благодаря росту среднего билета даже при неизменных объемах перевозок эмитент сможет сохранить выручку в текущем году (и даже несколько увеличит ее относительно 2024 года). Также важна траектория издержек компании, так как в 2024 году компания наращивала свои расходы. Напомним, у нас "негативный" взгляд на акции "Аэрофлота", и мы считаем, что бумага на текущих уровнях, пожалуй, переоценена", - пишет Булгаков в обзоре.

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