Текущий цикл подъема ставки ЦБР, скорее всего, завершен - "Велес Капитал"

Текущий цикл повышения ключевой ставки Банка России, скорее всего, завершен, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Главным событием для внутреннего рынка на текущей неделе станет первое в году заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое пройдет 14 февраля, отмечает эксперт.

"На текущий момент мы предполагаем, что цикл ужесточения процентной политики ЦБ завершен. Если не будет потрясений геополитического характера, регулятор больше не повысит ставку. Тенденция к замедлению инфляции все еще неустойчива, инфляционные ожидания остаются повышенными, а бюджетные проинфляционные риски высокими. Однако процесс замедления кредитования под давление ужесточения ДКП запустился. В том числе это видно и в корпоративном секторе, - пишет Кравченко в обзоре. - Полагаем, что в этой ситуации ЦБ необходимо сохранить паузу, а свою жесткость продемонстрировать не дальнейшим повышением ставки (для рынка и кредитования вряд ли уже будет серьезная разница между уровнем 21% и, например, 23%), а сохранением сигнала на длительное поддержание текущих высоких ставок. В этих условиях, как минимум, к середине года признаки замедления инфляции станут все более отчетливыми".

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