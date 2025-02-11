Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 11 февраля. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль слегка укрепляется на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,1095 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,26 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $76,34 за баррель, что на 0,63% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,59%, до $72,75 за баррель.

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Кроме того, введение Трампом 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.