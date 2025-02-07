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07 февраля 2025 года 18:59

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 7 февраля. Котировки российских еврооблигаций по итогам первой торговой недели февраля продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые вырос в начале недели на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. Котировки американских гособлигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, в условиях возросшей рыночной турбулентности.

Американские фондовые индексы заметно упали в начале февраля на новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10%. Власти Канады и Мексики ранее предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Во вторник котировки отечественных евробондов вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как цены американских гособлигаций немного откатились вниз на фоне некоторого снижения спроса инвесторов на защитные активы после того, как стало известно, что Белый дом отложил введение объявленных ранее пошлин на канадский и мексиканский импорт. Такое решение было принято Соединенным Штатами после того, как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью пресечения контрабанды фентанила и потоков нелегальных мигрантов.

Тем временем министерство финансов КНР объявило во вторник, что вводит ответные пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам. Это решение стало ответом на введение США 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров. При этом Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Рост цен US Treasuries в середине недели возобновился - инвесторы отыгрывали публикацию в США новой порции макроэкономической статистики. При этом колебания котировок российских еврооблигаций вновь не выходили за рамки бокового диапазона. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе опустился до 52,8 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали 54,3 пункта.

В четверг ситуация как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов была относительно спокойной, колебания котировок в целом были незначительными. Инвесторы находились в ожидании публикации в пятницу важных данных по американскому рынку труда. Отчет же отраслевой организации ADP, опубликованный 5 февраля, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.

Согласно же опубликованным 6 февраля данным министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 219 тыс. Эксперты ожидали увеличения на 6 тыс. При этом производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,2% в относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 3%, по предварительным данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,4%, второго - на 3,4%.

В последний день недели котировки US Treasuries скорректировались вниз, отыгрывая публикацию в США относительно слабых данных по рынку труда, в то время как сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось всего на 143 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,05% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,21% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта - до 16,97% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подорожали на 0,02%, до 65,89% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 9,63% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,04%, подешевев до 71,54% от номинала (их доходность выросла на 45 базисных пунктов и составила 32,06% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,06%, до 68,24% от номинала (доходность увеличилась на 21 базисный пункт, составив 21,21% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 15,46% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне конца предыдущей недели - 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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