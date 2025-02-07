Рубль днем отыграл утренние потери и немного повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 7 февраля. Юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, отыграл потери и немного укрепляется на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,218 руб., что на 2,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 46 копеек, до 98,5 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 24 копейки, до 102,22 руб./EUR1.

"Рубль в четверг укреплялся до новых локальных максимумов, но затем перешел к ослаблению. Коррекции курса способствовало завершение ускоренных продаж валюты Банком России, который разово продал на рынке юани на 33 млрд руб. Сегодня курс CNYRUB находится у 13,2 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня из-за перехода на февральские операции по бюджетному правилу чистые продажи юаней ЦБ вырастут с 4,8 млрд до 5,6 млрд руб./сутки. Долгосрочно этот фактор нейтрален для рубля, но в моменте это может затруднить дальнейший рост курса выше 13,3 руб./юань", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Крупнейшие экспортеры в декабре 2024 года нарастили продажу валюты на 66% - до $13,2 млрд - за счет повышения продаж нефтегазовых компаний, что было связано с разовым фактором, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Увеличению продаж валюты помимо прочего способствовало отсутствие крупных погашений валютных обязательств компаниями (в августе-ноябре 2024 года для погашения валютных обязательств отдельные компании покупали валюту).

Среднедневные чистые продажи в декабре тоже выросли на 66% - до $628 млн.

В среднем за 2024 год продажа валюты экспортерами составляла $11,9 млрд в месяц.

В январе 2025 года продажа валюты экспортерами снизилась на 25% - до $9,9 млрд, что является сезонным эффектом (за 2021-2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%). Среднедневные продажи в январе сократились на 7% и составили $582 млн (показатель сопоставим с уровнем второго полугодия).

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года (этот показатель регулятор дает с лагом) снизилось до 76% с 82%.

Рост продажи валюты со стороны экспортеров способствовал укреплению рубля, которое также происходило по мере постепенной адаптации участников рынка к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям.

Цены на нефть ускорили рост в пятницу на фоне введения США санкций против Ирана и новых заявлений относительно санкций против российского нефтяного сектора.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,61% - до $74,74 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,58% - до $71,01 за баррель.

Минфин США в четверг объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Она уже использовалась во время его первого президентства и предусматривала введение жестких санкций, а также других ограничений против Тегерана.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил о готовности американского лидера ужесточить санкции в отношении России для завершения конфликта на Украине.

"Можно было бы ужесточить санкции - особенно последние", - заявил Келлог в интервью New York Post. Издание отмечает, что речь идет о недавних санкциях против российской нефтяной отрасли.

В поддержку мер, направленных на ограничение экспорта российской нефти, высказался и министр финансов США Скотт Бессент.