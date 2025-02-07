Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов двух стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он. "Не торопитесь", - посоветовал он журналистам CNN. Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности. Кроме того, Федеральная резервная система опубликовала гипотетические сценарии шоковых ситуаций в рамках ежегодного стресс-теста крупных банков, которые оказались мягче, чем ожидалось, что привело к росту банковских акций.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут в пятницу, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают негативную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 1,5%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,2% - до максимума за два месяца, завершая "в плюсе" четвертую неделю подряд. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК снизился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,51% - до $74,67 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,4%, до $74,29 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,44% - до $70,92 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,6%, до $70,61 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США. Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей

Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,194 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,566 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 февраля вырос всего на 0,05% и составил 107,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 986,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,79%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,65%) и "АФК Система-1P-21" (+0,64%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (-1,24%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,37%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелопер Glorax (АО "Глоракс") завершил размещение 2-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1,4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 28% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 31,89% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 30% годовых. Выпуск был размещен в рамках одного дня с переподпиской в 1,5 раза.

АО "Рольф" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-06 с плавающими купонами объемом 400 млн рублей, которое проходило с 31 января. Сбор заявок на выпуск прошел 28 января. Купоны по выпуску ежемесячные и плавающие с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 6% годовых. Ставка 1-го купона составит 27% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) увеличило объем размещения облигаций серии 002P-07 со сроком обращения 1,5 года втрое - с 5 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 10 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.