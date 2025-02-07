ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в феврале - "Цифра брокер"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (21% годовых) в феврале 2025 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс потребительских цен, по данным Росстата, за неделю по 3 февраля включительно вырос на 0,16%. Таким образом, отмечают эксперты, инфляция существенно замедлилась по сравнению с концом 2024 года, что в сочетании с замедлением кредитования не дает Банку России веских оснований для повышения ключевой ставки на заседании в феврале, до которого осталась всего неделя.

"Мы полагаем, что на заседании регулятор сохранит ставку на прежних уровнях. Хотя допускаем, что Банк России может принимать решения по ставке, повышая или снижая ее на основе фракционного подхода, например, шагом по 0,25п, что вряд ли окажет существенное влияние на сложившиеся рыночные настроения", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.