Рынок акций РФ в четверг вырос на статистике по инфляции, индекс РТС обновил максимум с сентября на укреплении рубля

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос после выхода накануне данных Росстата о замедлении темпов инфляции в РФ, которое сокращает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; также поддержку рынку оказало улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent подрос в район $74,75 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2970 пунктов, а долларовый индекс РТС преодолел 965 пунктов и обновил на закрытие максимум с сентября 2024 года за счет укрепления рубля; лидировали в росте бумаги Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2970,12 пункта (+1,35%), индекс РТС - 965,48 пункта (+2,55%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составил 96,9104 руб. (-1,15 рубля).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля 2025 года составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января и 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 3 февраля составил 0,07%, с начала года - 1,30%. Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14% после также 10,14% на 27 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали в четверг также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Акции "Селигдара" скорректировались после бурного ралли с 3 февраля, в результате которого рост бумаг превышал 30%. Компания сообщила, что рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций. "На сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций компании", - подчеркивает "Селигдар".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что рост годовой инфляции в России остановился. Кроме того, рубль понес потери к юаню после волны укрепления. Цены на нефть в четверг пытались расти, Brent протестировала $75 за баррель, но к вечеру рынок остался без значимых изменений, как и геополитическая повестка.

В пятницу внимание инвесторов будет обращено на данные по рынку труда США за январь и отчет ФРС о денежно-кредитной политике. На российском рынке "Группа Позитив" опубликует предварительные результаты по отгрузкам за 2024 год, "Южуралзолото" озвучит производственные результаты за прошлый год и прогноз по объемам производства на 2025 год. В конце недели активность покупателей может быть сниженной, но при благоприятной конъюнктуре возможен новый импульс движения к 3000 пунктам по индексу МосБиржи. Прогноз для индекса МосБиржи на 7 февраля - 2900-3000 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что позитивное влияние на настроения инвесторов могли оказать вышедшие днем ранее данные по инфляции, а также очередная порция геополитических новостей. Также поддержку котировкам оказало ослабление рубля к юаню после периода локального укрепления.

Акции "Селигдара" торговались с повышенной волатильностью и оборотами. Менеджмент компании обеспокоен таким движением котировок и указывает, что на текущий день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на изменение курса акций. Подросли акции "АЛРОСА" на фоне известий, что один из ключевых конкурентов компании - корпорация De Beers - снизила прогноз добычи алмазов на 2025 год на 32% (до 20-23 млн карат) и ожидает отрицательную EBITDA, отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, мировые рынки акций растут в четверг, трейдеры в целом позитивно оценивают отчетности крупных компаний. Инвесторы также ожидают выхода в пятницу статистики по безработице в США за январь 2025 года. Отчет отраслевой организации ADP подтверждает устойчивость американского рынка труда, фиксируя увеличение количества рабочих мест в частном секторе в январе на 183 тыс. при консенсус-прогнозе роста на 150 тыс.

Данные HCOB и S&P Global подтвердили, что экономическая активность в еврозоне вернулась к росту в январе 2025 года. Индекс PMI региона поднялся до 50,2 пункта, впервые с августа 2024 года превысив пограничные 50 пунктов. После снижения процентных ставок Европейским центральным банком на прошлой неделе на 25 б.п. инвесторы ожидают дальнейшего их снижения на фоне ослабевающей инфляции и слабых темпов экономического роста.

Российский рынок акций растет на фоне дорожающей нефти и позитивных настроений на зарубежных рынках, однако ожидания введения новых антироссийских санкций сдерживают покупателей. Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и в боковике между уровнями 2869 и 2995 пунктов. Не исключено, что индекс предпримет еще одну попытку закрепиться выше верхней границы этого коридора, полагает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Селигдара" в четверг достигли цели роста 56 руб. и пика с октября 2024 года (56,3 руб.), закрыв дивидендный "гэп" по выплатам за I полугодие 2024 года, после чего наметилась коррекция. Бумаги отыграли отставание от акций ПАО "Полюс" на протяжении всего 2024 года, а также очередной достигнутый накануне исторический максимум цен на золото $2906 за унцию.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отскочили вверх от района краткосрочных поддержек $74,5 и $71 за баррель соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), удержав среднесрочный восходящий тренд. Участники продолжают оценивать перспективы мирового спроса на нефть, в том числе в Китае, отмечает аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX подросли на 0,9-1,2%), стагнируют США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,01-0,25%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре увеличился на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 2%, по данным Trading Economics. В ноябре показатель снизился на 5,2%.

Тем временем розничные продажи в еврозоне в декабре 2024 года уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%, по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg также ожидали спад на 0,1%.

Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам февральского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ. Ставка была понижена до 4,5% с 4,75%, решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков. Британский ЦБ снижал ставку дважды в прошлом году, до этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

Производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,2% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы увеличилась на 3%, согласно предварительным данным министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,4% и повышение второго на 3,4%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вверх после снижения накануне до декабрьских минимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $74,74 за баррель (+0,2% и -2,1% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,21 за баррель (+0,3% и -2,3% накануне).

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила в четверг, что поднимет цену на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Это сообщение остановило снижение нефтяных котировок, опускавшихся под преобладающим давлением опасений по поводу последствий введения пошлин на взаимный импорт в США и Китае, а также новых заявлений президента США Дональда Трампа.

В США уже ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с 10 февраля.

Инвесторы опасаются, что торговая война может повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Указ Трампа о возвращении к политике максимального экономического давления на Иран, способной повлечь ограничение нефтяного экспорт из этой страны, ранее не смог переломить понижательной динамики рынка.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей, что существенно превысило рыночные ожидания (прогнозировался рост запасов на 1,9 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+10,4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+6,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,5%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+5,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+4,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+3,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,4% и -5,7% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 125,48 млрд рублей (из них 21,93 млрд рублей пришлось на акции "Селигдара", 18,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,26 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

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