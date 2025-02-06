Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 6 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,2% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,97% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 65,9% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 9,63% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за день).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 71,51% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пунктов - до 32,02% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта, подешевев до 68,21% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 21,2% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая составила 66,71% от номинала (доходность - 15,45% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют боковую динамику, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики и в ожидании важных данных по рынку труда, которые будут опубликованы в конце недели.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,2% в относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 3%, по предварительным данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,4%, второго - на 3,4%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения на 6 тыс.

На этой неделе рынок также ждет январской статистики по безработице в США, которая будет обнародована в пятницу. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тыс. после декабрьского повышения на 176 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.