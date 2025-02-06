ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 21% в феврале - Freedom Finance Global

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 14 февраля 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Следующие данные недельной инфляции выйдут 12 февраля. Эта статистика будет учитываться регулятором при принятии решения по ключевой ставке. С начала года фиксируется постепенное замедление роста цен после их повышения с 1 по 13 января на 0,67%, - отмечает эксперт в комментарии. - С учетом этого полагаем, что Банк России оставит ставку без изменений - на отметке 21% годовых. Дополнительным аргументов в пользу такого решения выступит замедление роста кредитования, продолжающееся с ноября прошлого года".

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