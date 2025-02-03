"Цифра брокер" выделяет топ-5 перспективных акций на февраль

Инвестиционная компания "Цифра брокер" включила в топ-5 перспективных акций на февраль бумаги ПАО "Группа Аренадата","Яндекса", "ИКС 5", "Т-Технологий" и HeadHunter, сообщается в комментарии аналитиков.

"С начала года рубль существенно укрепился по отношению к корзине валют. Доходности ОФЗ на отрезке кривой до двух лет стабилизировались в пределах 18%, а индекс Мосбиржи показал рост примерно на 3%. В этом контексте мы выделяем с позитивной стороны эмитентов с рублевой выручкой, невысокой долговой нагрузкой и прозрачными перспективами роста, ожидая дальнейшего восстановления на фондовом рынке", - пишут эксперты.

По их оценке, следующие акции могут показать опережающий индекс рост в феврале:

Компания "Аренадата" активно развивается, показывая рост выручки 35-40% в год, что значительно выше темпов рынка. Несмотря на быстрый рост, оценка бизнеса (EV/EBITDA = 14), по мнению аналитиков, остается ниже аналогов, что делает ее потенциально недооцененной. В условиях цифровой трансформации и роста потребности в управлении данными ArenaData может продолжать увеличивать свою долю на рынке.

Рекомендация стратегов - "покупать", целевая цена 200 руб., потенциальная доходность 25%.

"Ключевые направления "Яндекса", включая поиск, такси и маркетплейс, демонстрируют рост на 30% в год, что сохраняет высокий потенциал для увеличения капитализации, - подчеркивают эксперты. - Новая структура акционеров и менеджмент ориентированы на повышение маржинальности бизнеса, что может положительно сказаться на прибыли. Кроме того, компания заявила о продолжении дивидендных выплат, что делает ее акции привлекательными не только для роста, но и для получения пассивного дохода".

Рекомендация аналитиков - "покупать", целевая цена 5200 руб., потенциальная доходность 30%.

"Корпоративный центр ИКС 5" (ранее X5 Retail Group, X5) завершил год с ростом выручки 24%, что превышает инфляцию и темпы роста рынка. Оценка бизнеса остается низкой - EV/EBITDA = 4, что, на взгляд стратегов, делает акции привлекательными в сравнении с глобальными аналогами. Компания также объявила о выплате дивидендов за пропущенные периоды, что соответствует выплате около 600 рублей на акцию, обеспечивая дивидендную доходность 18%.

Рекомендация экспертов - "покупать", целевая цена 3900 руб., потенциальная доходность 22%.

"Банк "Т-Технологии" после интеграции Росбанка демонстрирует рекордную рентабельность капитала (ROE более 30%), - отмечают далее аналитики. - Менеджмент ориентирован на сохранение высокой эффективности, что делает банк одним из наиболее прибыльных в российской финансовой системе. Учитывая текущую динамику, банк может продолжать генерировать стабильную прибыль и оставаться привлекательным для инвесторов. Наша рекомендация - "покупать", целевая цена 3600 руб., потенциальная доходность 20%".

И, наконец, HadHunter остается ключевым игроком на рынке подбора персонала и выигрывает от роста безработицы, что, по мнению экспертов "Цифра брокера", поддерживает спрос на его услуги. "Текущая оценка EV/EBITDA = 8,3 остается умеренной, а форвардная дивидендная доходность за 2025 год составляет 14-15%, что делает компанию одной из самых привлекательных по дивидендам в российском IT-сегменте, - пишут они. - Высокая маржинальность бизнеса и лидерство в своей нише создают устойчивую модель роста. Наша рекомендация - "Покупать", целевая цена 4400 руб., потенциальная доходность - 19%".

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