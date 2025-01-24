УК "Первая" сохраняет прогнозный диапазон для цены нефти на 2025г в пределах $70-80/барр

УК "Первая" сохраняет прогнозный диапазон для цены нефти на 2025 год в пределах $70-80/барр., говорится в комментарии портфельного управляющего Андрея Алексеева.

"Котировки Brent за неделю снизились на 2, 8% на фоне словесных интервенций Дональда Трампа о намерениях попросить ОПЕК снизить цены, - констатирует эксперт. - Brent торгуется на уровне $78,7 за баррель. В 2025 году ожидается неплохой темп роста спроса на нефть - примерно на уровне исторических средних. Мировые агентства оценивают диапазон прироста в 1-1,5 млн баррелей в сутки (б/с) или около 1,2% роста год к году, что соответствует среднему темпу последних 20 лет".

На данный момент spare capacity (резервная мощность) ОПЕК+ находится на весьма высоком уровне в 7+ млн б/с, подчеркивает Алексеев. Это обстоятельство продолжает давить на котировки и не дает им подняться выше. "ОПЕК+ осознает свою роль балансира на рынке и, вероятно, продолжит откладывать ослабление квот и вряд ли решится существенно нарастить поставки в следующем году, - полагает аналитик. - Прогноз цен в 2025 году - диапазон $70-80/барр. Вероятность того, что средний уровень цен в 2025 году превысит ожидаемые в текущем году $80-81/барр., довольно низкая".

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