"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF с целевой ценой HKD47,2, что отражает потенциал роста на 11,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции китайского полупроводникового сектора стабилизировались после бурного роста в начале октября 2024 года, - отмечает эксперт Гордей Смирнов. - Инвесторы, вероятно, заняли осторожную позицию в преддверии возможного объявления новых мер стимулирования экономики Китая, которые могут позитивно повлиять на индустрию полупроводников. Перспективы компаний, входящих в Global X China Semiconductor ETF, выглядят благоприятно. В ответ на торговые ограничения со стороны США Пекин активно поддерживает расширение производственных мощностей в сфере полупроводников, стремясь создать отрасль, независимую от внешних поставщиков. В данный момент потенциал роста акций фонда выглядит ограниченным, но мы считаем, что эти бумаги могут оказаться интересными для покупки на просадках".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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