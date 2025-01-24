"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 99,99 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Совкомфлот" с целью 99,99 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: 83,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевые факторы роста - высокая стоимость морского фрахта, слабый рубль и долгосрочное развитие Северного морского пути", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся в рамках растущего тренда внутри бокового движения. Идея на рост бумаги с целью 99,99 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 83,14 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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