"Финам" повысил рейтинг акций Citigroup до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Citigroup Inc. с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $93,91 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,4%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Эмитент весьма уверенно завершил 2024 год в финансовом плане. При этом мы ожидаем, что благодаря сильному бренду, хорошим позициям в ряде сегментов, прочной капитальной позиции банк сохранит позитивную динамику выручки и прибыли в текущем году, а принятые им меры по оптимизации бизнес-модели позволят заметно повысить эффективность в долгосрочной перспективе, - пишет эксперт. - Несмотря на хороший рост за последние недели, бумаги Citigroup все еще торгуются с заметным дисконтом к аналогам по мультипликаторам и, на наш взгляд, остаются интересными для среднесрочных покупок. Наша оценка акций основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка".

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов.

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