Цены на нефть опускаются во вторник

Акции АТР в основном растут на торгах во вторник. Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $80 за баррель во вторник утром.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник.

Китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng повышается на 0,9%.

Поддержку рынкам оказывает тот факт, что вступивший накануне в должность президент США Дональд Трамп не стал немедленно вводить ранее обещанные пошлины на китайский импорт. В то же время Трамп отметил, что пошлины на китайские товары, которые он ввел во время своего первого президентского срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти страны реализовывать более проактивную макроэкономическую политику в этом году для поддержки роста экономики, пишет Trading Economics.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дорожающие на 6,4%.

Рыночная стоимость Zhongsheng Group Holdings увеличивается на 6,3%, Li Auto (SPB: LI) - на 5,7%, Sunny Optical Technology Group - на 5%, BYD Electronic (International) Co. Ltd. - на 4,5%.

Акции проблемного застройщика Country Garden Holdings (SPB: 2007) взлетели на 27,8% в первый день торгов после девятимесячного перерыва.

Wuxi Biologics (Cayman) Inc. теряет 2,8% капитализации, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - 2,5%, Xinyi Solar Holdings - 2,4%, Sands China (SPB: 1928) - 1%, Orient Overseas (International) Ltd. - 0,9%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,1%.

Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Банка Японии в четверг-пятницу, по итогам которого он может повысить процентные ставки.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Disco Corp. (+5,6%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma повышается на 4,2%, Socionext - на 2,9%, Lasertec - на 2,4%, Renesas Electronics - на 1,9%.

Цена акций Kawasaki Heavy Industries уменьшается на 3,7%, Mazda Motor - на 2,9%, ENEOS Holdings - на 2,5%, IHI Corp. и Inpex Corp. - на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,1%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличивается на 0,6%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 0,2%, Korean Air Lines - на 0,6%, Posco - на 4,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

Капитализация BHP увеличилась на 0,9%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры оценивают заявления и указы нового президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $80 за баррель, что на $0,15 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,64 (0,8%), до $80,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,73 (0,94%), до $76,66 за баррель. Во вторник основные торги WTI не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.