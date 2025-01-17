.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Коррекция рынка акций РФ утром не получила продолжения, индекс МосБиржи удержался выше 2900п
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
МВФ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. на 0,1 п.п., оценка по миру также в плюсе благодаря США
Международный валютный фонд незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,4% с 1,3%, а также оценку за 2024 г - с 3,6% до 3,8%. Такие цифры содержатся в январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Global Growth:...
 
ВБ подтвердил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,6%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение ВВП России в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,1%, говорится в январском докладе "Глобальные экономические перспективы". Таким образом, ВБ подтвердил озвученные в октябре прогнозы. В 2024 году,...
 
За три года почти 40% россиян сменили профессию
Начиная с 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов hh.ru на основе анализа 3,4 млн резюме, пишут "Известия". Это намного больше, чем ранее: согласно предыдущему исследованию, проведенному шесть лет назад, в период с...
 
17 января 2025 года 11:34

Коррекция рынка акций РФ утром не получила продолжения, индекс МосБиржи удержался выше 2900п

Москва. 17 января. Рынок акций РФ после коррекционного снижения в начале торгов в пятницу отыграл потери и демонстрирует настрой на дальнейший рост на фоне высокой нефти (мартовский фьючерс на Brent вновь нацелился на $82 за баррель), надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи закрепляется выше 2900 пунктов, в лидерах роста выступают акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,7%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2910,5 пункта (-0,03%, минимум сессии - 2893,16 пункта), индекс РТС - 895,59 пункта (-0,03%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составляет 102,3762 руб. (-43,16 копейки).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6%, до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб., по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль Сбербанка декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу может продолжить проторговывать район 2900 пунктов при смешанной динамике "фишек" и сохранении спроса в высоковолатильных историях.

"Жду, что рынок перейдет к ожиданию геополитических новостей, отчасти заложившись на позитив. Развитие роста, с движением индекса МосБиржи в направлении зоны 3000+ пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать неоднозначным: цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI скорректировались вниз от новых максимумов с июля прошлого года - $82,58 и $80,73 за баррель соответственно, сняв краткосрочную перекупленность. В пятницу поддержку котировкам оказывают воодушевляющие макроэкономические данные из Китая, который является ключевым импортером "черного золота" в мире.

Рынок акций РФ в начале торгов в пятницу ожидаемо оказался под сдержанным нисходящим давлением ввиду коррекционных настроений на сырьевых площадках, а также после уверенного роста накануне, который был вызван надеждами на смягчение санкций и монетарной политики ЦБ РФ. Последний фактор, в частности, поддержал акции застройщиков, среди которых "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) является также потенциально интересной дивидендной историей. Индекс МосБиржи в целом сохраняет курс на 3000 пунктов, но стоит помнить, что геополитические улучшения при новом президенте США Трампе если и произойдут, то будут не такими быстрыми, как ожидалось изначально - это также может ограничивать оптимизм в российских акциях в ближайшие недели и месяцы, предупредила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи накануне превысил 2900 пунктов, что формально означает прорыв сильного сопротивления и переход рынка в стадию роста. Вечером в четверг прошла фиксация прибыли, поэтому пробой преграды пока не выглядит очень убедительным - ее нужно удержать в ближайшие дни.

"Сделать это будет непросто. Сегодня на инвесторов может оказать влияние "фактор пятницы", когда в условиях текущей геополитической реальности покупать страшновато. Кроме того, западные СМИ заговорили, что новая администрация США готовит "на всякий случай" сверхжесткие санкции в отношении России. Однако открытие "шортов" видится пока плохой идеей, рост рынка к 3000 пунктам по индексу МосБиржи выглядит более вероятным, нежели сильное снижение", - считает эксперт.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ не оставляет попыток преодолеть сопротивление 2900 пунктов по индексу МосБиржи. При этом самые большие трудности рынок ждут, вероятнее всего, на отметке 3000 пунктов, которая выглядит сложной для преодоления с точки зрения психологии. В пятницу важной макростатистики не ожидается, при этом о полном штиле на рынке говорить трудно, учитывая высокую вероятность появления новостей из сферы геополитики, полагают эксперты "БКС МИ".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали очередную порцию статданных по экономике США и корпоративные отчетности.

Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, несколько усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

По данным Минторга США, розничные продажи в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.

Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

ВВП Китая в IV квартале 2024 года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в III квартале и стали максимальными за 1,5 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%, по данным Trading Economics.

По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.

Промышленное производство в КНР в декабре увеличилось на 6,2% в годовом выражении, по данным ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 3% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали роста на 3,5%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены вернулись к росту после снижения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $81,81 за баррель (+0,7% и -0,9% накануне), февральская цена WTI - $79,35 за баррель (+0,9% и -1,7% в четверг).

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в "плюсе" четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,39 млрд рублей (из них 2,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,49 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,73 млрд рублей на акции ГК "Самолет").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 января 2025 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем и превысил рубеж 2900п по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ во второй декаде января возобновил подъем вслед за нефтью, подорожавшей после введения Западом санкций против энергетического сектора РФ, а также на фоне ожиданий пролонгации паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ на статистике о замедлении инфляции в декабре; также оптимизм инвесторов подогревался ожиданиями переговоров США и России по урегулированию украинского кризиса. Индекс МосБиржи превысил 2945 пунктов, обновив максимум с конца июля 2024 года.    читать дальше
.
17 января 2025 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу поднялся в район 2950п по индексу МосБиржи во главе с бумагами ПИКа и Самолета
Москва. 17 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне дорогой нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $81 за баррель), надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и на прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+12,8%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+12,6%).    читать дальше
.
17 января 2025 года 19:26
Рубль вечером отыграл дневные потери и немного повысился в паре с юанем
Москва. 17 января. Юань развернулся вниз и немного подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль перешел к повышению в последний торговый день недели, несмотря на снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,87 руб., что на 3,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 января 2025 года 19:12
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5300 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на март 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции"...    читать дальше
.
17 января 2025 года 19:00
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 331 рубль, говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. "Крупнейший банк страны отчитался по РПБУ за весь 2024 год: рентабельность капитала (ROE) составила 23,4%, превысив целевые 22%, установленных...    читать дальше
.
17 января 2025 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 17 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), позитивно отреагировавших на публикацию данных об инфляции в США в декабре. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг немного расширились.    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:44
"Финам" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Tencent на уровне "покупать" и целевую цену HKD393,26 за штуку, что соответствует потенциалу роста 2,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Результаты Tencent за 3К2024 были сильными, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:28
Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций НоваБев
"Т-Инвестиции" сохраняют сохраняют нейтральную оценку акций "НоваБев Групп" на фоне слабой операционной отчетности эмитента за 4К24 и весь 2024-й год, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов ВинЛаб представил...    читать дальше
.
17 января 2025 года 18:01
"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 190 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Игната Иванова. "В настоящее время потенциал роста бумаг Whoosh выглядит ограниченным, поэтому взгляд на компанию нейтральный, - пишет эксперт. -...    читать дальше
.
17 января 2025 года 17:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 356,5 рубля на оба типа бумаг, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленные финансовые результаты Сбера по РСБУ за 2024 год мы оцениваем в целом...    читать дальше
.
17 января 2025 года 16:52
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Кредитный портфель эмитента в условиях высоких ставок в экономике и введенных Банком России макропруденциальных надбавок в декабре ожидаемо снизился. Однако замедление...    читать дальше
.
17 января 2025 года 16:30
"Ренессанс Капитал" пересмотрел прогноз среднего курса рубля на 2025г cо 104,5 руб./$1 до 106,5 руб./$1
"Ренессанс Капитал" пересмотрел базовый прогноз среднего курса рубля на 2025 год cо 104,5 руб./$1 до 106,5 руб./$1, говорится в обзоре инвесткомпании. Базовый прогноз экспертов предполагает, что цены на российскую нефть будут в среднем находиться на уровне $65 за баррель. "Хотя в среднесрочном...    читать дальше
.
17 января 2025 года 16:11
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал операционные результаты за 2024 год. Они близки к значениям предыдущего года и нашим прогнозам. Добыча...    читать дальше
.
17 января 2025 года 15:50
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Софтлайна на уровне 130 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК Softline (ПАО "Софтлайн") на текущий год на уровне 130 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Эмитент приобрел 51% в группе компаний К2-9b Group, которая занимается комплексной системной интеграцией и...    читать дальше
.
17 января 2025 года 15:29
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне сократившей темпы роста нефти
Москва. 17 января. Юань немного подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль опускается на фоне сократившей темпы роста нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,9425 руб., что на 3,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.