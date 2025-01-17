Коррекция рынка акций РФ утром не получила продолжения, индекс МосБиржи удержался выше 2900п

Москва. 17 января. Рынок акций РФ после коррекционного снижения в начале торгов в пятницу отыграл потери и демонстрирует настрой на дальнейший рост на фоне высокой нефти (мартовский фьючерс на Brent вновь нацелился на $82 за баррель), надежд на сохранение паузы в монетарной политике ЦБ РФ и прогресс в урегулировании украинского кризиса. Индекс МосБиржи закрепляется выше 2900 пунктов, в лидерах роста выступают акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,7%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2910,5 пункта (-0,03%, минимум сессии - 2893,16 пункта), индекс РТС - 895,59 пункта (-0,03%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 января, составляет 102,3762 руб. (-43,16 копейки).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6%, до рекордных 1 трлн 562,4 млрд руб., по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд руб. прибыли в 2023 году, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль Сбербанка декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд руб. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу может продолжить проторговывать район 2900 пунктов при смешанной динамике "фишек" и сохранении спроса в высоковолатильных историях.

"Жду, что рынок перейдет к ожиданию геополитических новостей, отчасти заложившись на позитив. Развитие роста, с движением индекса МосБиржи в направлении зоны 3000+ пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать неоднозначным: цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI скорректировались вниз от новых максимумов с июля прошлого года - $82,58 и $80,73 за баррель соответственно, сняв краткосрочную перекупленность. В пятницу поддержку котировкам оказывают воодушевляющие макроэкономические данные из Китая, который является ключевым импортером "черного золота" в мире.

Рынок акций РФ в начале торгов в пятницу ожидаемо оказался под сдержанным нисходящим давлением ввиду коррекционных настроений на сырьевых площадках, а также после уверенного роста накануне, который был вызван надеждами на смягчение санкций и монетарной политики ЦБ РФ. Последний фактор, в частности, поддержал акции застройщиков, среди которых "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) является также потенциально интересной дивидендной историей. Индекс МосБиржи в целом сохраняет курс на 3000 пунктов, но стоит помнить, что геополитические улучшения при новом президенте США Трампе если и произойдут, то будут не такими быстрыми, как ожидалось изначально - это также может ограничивать оптимизм в российских акциях в ближайшие недели и месяцы, предупредила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи накануне превысил 2900 пунктов, что формально означает прорыв сильного сопротивления и переход рынка в стадию роста. Вечером в четверг прошла фиксация прибыли, поэтому пробой преграды пока не выглядит очень убедительным - ее нужно удержать в ближайшие дни.

"Сделать это будет непросто. Сегодня на инвесторов может оказать влияние "фактор пятницы", когда в условиях текущей геополитической реальности покупать страшновато. Кроме того, западные СМИ заговорили, что новая администрация США готовит "на всякий случай" сверхжесткие санкции в отношении России. Однако открытие "шортов" видится пока плохой идеей, рост рынка к 3000 пунктам по индексу МосБиржи выглядит более вероятным, нежели сильное снижение", - считает эксперт.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ не оставляет попыток преодолеть сопротивление 2900 пунктов по индексу МосБиржи. При этом самые большие трудности рынок ждут, вероятнее всего, на отметке 3000 пунктов, которая выглядит сложной для преодоления с точки зрения психологии. В пятницу важной макростатистики не ожидается, при этом о полном штиле на рынке говорить трудно, учитывая высокую вероятность появления новостей из сферы геополитики, полагают эксперты "БКС МИ".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали очередную порцию статданных по экономике США и корпоративные отчетности.

Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, несколько усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

По данным Минторга США, розничные продажи в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.

Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

ВВП Китая в IV квартале 2024 года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в III квартале и стали максимальными за 1,5 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%, по данным Trading Economics.

По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.

Промышленное производство в КНР в декабре увеличилось на 6,2% в годовом выражении, по данным ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 3% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали роста на 3,5%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены вернулись к росту после снижения накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $81,81 за баррель (+0,7% и -0,9% накануне), февральская цена WTI - $79,35 за баррель (+0,9% и -1,7% в четверг).

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в "плюсе" четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,39 млрд рублей (из них 2,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,49 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,73 млрд рублей на акции ГК "Самолет").