Рубль заметно дешевеет в паре с юанем в первый полноценный рабочий день нового года

Москва. 9 января. Китайский юань активно растет на Московской бирже днем в четверг, рубль заметно дешевеет в ходе первого официального рабочего дня нового года. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,691 руб., что на 18,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 62 копейки, до 102,99 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 26 копеек, до 105,92 руб./EUR1.

Курс пары "юань-рубль" может пробить поддержку на уровне 13,5 руб. за юань и двинуться к цели в 13 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Последние две сессии на валютном рынке наблюдалось уверенное укрепление рубля. В среду пара "юань-рубль" вновь уткнулась в техническую поддержку 13,5 руб. за юань, ждем ее пробоя и движения к следующей цели - 13 руб. за юань, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - В ближайшие дни приток валюты в страну должен увеличиться - экспортеры будут более активно продавать накопленную за новогодние каникулы выручку. В целом в январе можно прогнозировать слабое укрепление российской валюты из-за сезонного спада спроса на валюту со стороны импортеров. Традиционно они уменьшают активность в начале года в ожидании, когда торговые сети продадут остатки полученных под новогодние распродажи товаров".

Банк России возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

В первом полугодии 2025 года ЦБ будет осуществлять эти операции исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.

Цены на нефть умеренно растут днем в четверг. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,28%, до $76,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,2%, до $73,45 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,3%, тогда как днем ранее обе марки достигали максимумов с середины октября.

Рост котировок сдерживается статданными из Китая. Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, темпы подъема стали минимальными с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Банк России в четверг, 9 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 182 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 3 трлн 182 млрд рублей) в среднем по ставке 20,9% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 201,2 млрд рублей (при лимите 5 трлн 890 млрд рублей и спросе 3 трлн 201,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,91% годовых.