Рынок акций РФ утром просел к 2815п по индексу МосБиржи на внешнем негативе

Москва. 9 января. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс МосБиржи откатился в район 2815 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-3,4%) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2815,15 пункта (-0,9%), индекс РТС - 872,18 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на период с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели также акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%).

Подорожали акции "Т-Технологии" (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%).

На "Московской бирже" в четверг начались торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (тикер X5). К 11:05 МСК акции компании стоили 2799 рублей, что на 0,04% выше уровня временного прекращения торгов бумагами на бирже в начале апреля 2024 года (2798 рублей).

Ставка налога на прибыль для ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) (-1,4%) с 1 января повышается до 40% и будет действовать в течение 6 лет, в налоговых периодах 2025-2030 годов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены в законе, который подписал президент РФ. До этого налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года для всех других российских организаций она вырастает до 25%.

В связи с увеличением налоговой нагрузки "Транснефть" просила дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% вместо предусмотренных правительством 5,8%.

Несмотря на повышение налога, министерство финансов заложило в бюджет поступления дивидендов от "Транснефти", исходя из выплаты компанией 50% чистой прибыли, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", в январе у российского рынка акций есть значительные шансы торговаться под знаком умеренного позитива на ожиданиях геополитических улучшений между Западом и Россией. Тем не менее в фокусе у инвесторов остаются данные по недельной инфляции, за которыми все будут внимательно следить до очередного заседания ЦБ РФ 14 февраля.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что на этой неделе поддержку рынку акций РФ оказывала подросшая нефть, но в четверг Brent стоит уже ниже $77 за баррель.

В четверг под новым тикером X5 начались торги бумагами ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (ранее X5 Group). В акциях возможен "навес" продавцов, так как много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре. При этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги. Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, "Магнита", акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов, отмечают эксперты.

"Оцениваем Х5 по форвардному мультипликатору P/E в 5,8х на 2025 год, то есть по цене предыдущего закрытия акции выглядят интересно, но спешить сейчас с покупкой смысла нет. Взгляд на компанию позитивный, компания демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж, и конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 руб. за одну акцию Х5", - отмечают эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ еще не отыграл высокие цены на нефть.

Российский рынок акций начал новый год снижением, что нехарактерно для последних лет - в подавляющем большинстве случаев в последние годы в начале января акции росли. Однако все-таки наблюдаемое в начале января снижение можно назвать фиксацией спекулятивной прибыли в результате ралли в конце декабря.

"Пока январскую просадку не выкупили, но все движется к этому. Рынком еще не отыграны высокие цены на нефть, которые с начала года прибавили 1,8%. Впрочем, нефть отошла от локальных максимумов и в четверг борется за поддержку $76 за баррель Brent. Если данный уровень устоит, то стоит более внимательно присматриваться, прежде всего, к акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", - считает Антонов.

После 9 месяцев паузы в торгах инвесторам вновь доступен ритейлер Х5. Теперь это не расписка, а полноценная акция, причем довольно ликвидная. Взгляд на Х5 сохраняется позитивный, бумаги являются лидером сектора. Поэтому стоит искать момент для подбора акций. Возможно, в нее начнется переток средств из "Магнита", в котором инвесторы немного разочаровались невыплатой дивидендов, после того как в декабре собрание акционеров эмитента по этому поводу было признано несостоявшимся, считает Антонов.

В США накануне подросли индексы акций Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,2%), но просел Nasdaq (-0,1%).

Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,6%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщило статуправление. Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Размер средней заработной платы в Японии в ноябре уменьшился на 0,3% в годовом выражении. Показатель снизился по итогам четвертого месяца подряд. Это усилило сомнения трейдеров относительно того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок в ближайшее время.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются стабилизироваться после снижения накануне на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $76,08 за баррель (-0,1% и -1,2% в среду), февральская цена фьючерсов на WTI - $73,19 за баррель (-0,2% и -1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-6,5%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-5,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,5%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,5%).

Выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+7%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+4,8%), бумаги ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 24,06 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 3,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,25 млрд рублей на акции "Магнита").