Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite снизился. Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин. Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду. Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не показывают единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК снизилось на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК опустился на 0,25%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,03%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщило статуправление. Инфляция в стране фиксируется по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с марта 2024 года. Цены производителей (индекс PPI) в КНР снизились на 2,3% в годовом выражении после падения на 2,5% месяцем ранее. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков.

В свою очередь нефть слабо дорожает в четверг утром после снижения накануне. Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные о запасах энергоносителей в США, а также обнародованный в четверг отчет по инфляции в Китае. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,19 за баррель, что на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,2%, до $76,16 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени всего на 0,03%, до $73,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,3%, до $73,32 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей - до 414,64 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года. Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей.

Между тем в Китае темпы инфляции в декабре замедлились до минимума с марта 2024 года, составив 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР. В помесячном выражении инфляция была нулевой. Статданные показывают, что стимулы, реализуемые китайскими властями с целью поддержки спроса, пока не приносят плодов, отмечает Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно ниже средних значений (из-за официального выходного дня в России) - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 1,84 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,815 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 января вырос на 0,18% и составил 107,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (7-8 января) прибавил 0,24%, поднявшись до 980,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+3,76%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (+2,17%) и "Эталон-Финанс-П03" (+1,53%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-1,5%), "АФК Система-1Р-24" (-0,76%) и "СТМ-001Р-02" (-0,69%).