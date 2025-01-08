Рынок акций РФ в среду превысил 2840п по индексу МосБиржи в преддверии возвращения инвесторов с праздников

Москва. 8 января. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне подорожавшей с начала недели нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется у $77 за баррель) и "бычьих" усилий спекулянтов в преддверии возвращения инвесторов с новогодних праздников, в то время как внешние фондовые площадки в течение дня подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+4,2%) и "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,5%), просели после отсечки квартальных дивидендов бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%); во "втором эшелоне" возрос спрос на бумаги энергосбытовых и сетевых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2840,79 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2847,49 пункта), индекс РТС - 880,13 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Акции "Татнефти" просели до 656 рублей (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

Подешевели также акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, российский рынок акций в среду зафиксировал первый в 2025 году положительный торговый день.

"Вероятно, инвесторы позитивно восприняли слова Трампа о том, что он попытается завершить конфликт на Украине в течение полугода. Также российские акции поддерживают цены на нефть, выросшие до максимума с середины октября. При этом неопределенность остается высокой: заявления Трампа часто носят популистский характер, а в преддверии ухода старой администрации повышается вероятность новых антироссийских санкций", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-1,9% во главе с Nasdaq из-за опасений, что Федрезерв может повременить с дальнейшим активным смягчением монетарной политики.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта, по данным Trading Economics.

Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынка теперь ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, а DAX и CAC40 ушли в "минус" на 0,2-0,5%) и продолжилось снижение в США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2%).

Индекс потребительского доверия в Японии в декабре снизился до 36,2 пункта с 36,4 пункта месяцем ранее, по официальным данным. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до 36,6 пункта.

Розничные продажи в Германии в ноябре 2024 года сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило в среду Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,5%, по данным Trading Economics.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в декабре понизился до 93,7 пункта с 95,8 пункта в ноябре, говорится в отчете Европейской комиссии. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 95,6 пункта, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. - до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В США трейдеры в среду также оценивают сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для принятия масштабной программы импортных пошлин.

На нефтяном рынке цены к вечеру в среду растеряли дневной рост (Brent поднималась к $77,9 за баррель), но остаются на максимумах с середины октября.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,98 за баррель (-0,1% и +1% во вторник), февральская цена фьючерса на WTI - $74,26 за баррель (+0,03% и +0,9% во вторник).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 6,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+25,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+12,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,7% и +5,9% "префы"), ПАО "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+9,1% и +6,6% "префы"), ПАО "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+8,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+7,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,8%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+7,5%), акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,4%).

Снизились акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-6,4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-5,7%), ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-3,9%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-2,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,26 млрд рублей (из них 12,16 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 6,67 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,05 млрд рублей на акции "Магнита").