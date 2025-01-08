Рублевые облигации - тактический и стратегический инструмент для инвесторов в 2025 году - "Т-Инвестиции"

Рублевые облигации могут быть не только тактической опцией для активных инвесторов, но и хорошим инструментом для инвесторов с более длинным горизонтом планирования, говорится в стратегии на 2025 год аналитиков "Т-Инвестиций".

"Текущий год может стать годом рублевых облигаций, которые будут расти в цене на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банком России, - прогнозируют эксперты. - При этом рекордно высокие доходности значительно превышают темпы официальной инфляции и уже вдвое выше исторической средней доходности этого класса активов. Поэтому облигации могут быть не только тактической опцией для активных инвесторов, но и хорошим инструментом для инвесторов с более длинным горизонтом планирования, которые могут зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед".

Это возможно, потому что аналитики видят впечатляющий запас снижения ключевой ставки с рекордно высоких уровней. Через год ставка может снизиться до 13-16% на фоне охлаждения потребительского спроса, замедления инфляции и сокращения бюджетного стимула, полагают они. Все эти факторы будут постепенно набирать силу в 2025 году. При этом рыночный консенсус, возможно, недооценивает потенциал изменения курса политики регулятора, из-за чего вероятен стремительный рост стоимости данного класса активов.

По мере перехода Банка России к смягчению монетарной политики одним из самых привлекательных инструментов, на взгляд стратегов, станут облигации с более длинной дюрацией, которые чувствительны к изменению процентных ставок. Однако инвесторам с коротким горизонтом инвестирования следует быть осторожными и готовыми к волатильности, присущей таким бумагам. Оптимальной стратегией может быть постепенное наращивание позиций в данном классе активов. С учетом структуры рынка и формы кривой наиболее интересным для нас является средний сегмент ОФЗ с дюрацией 3-4 года, полагают аналитики.

"Мы ожидаем положительной переоценки корпоративных облигаций: их стоимость возрастет, а доходность снизится вслед за рублевыми ставками в момент разворота монетарной политики ЦБ. Также могут начать сужаться и кредитные спреды по мере ослабления риска дефолтов", - прогнозируют эксперты "Т-Инвестиций".

По их мнению, сегмент замещающих и юаневых облигаций выглядит непривлекательно прямо сейчас на фоне слабого (и недооцененного) рубля и наших ожиданий относительно восстановления национальной валюты в краткосрочной перспективе. При этом данный класс активов хорош и для долгосрочных инвестиций: он позволяет получать двузначную доходность в валюте по бумагам довольно надежных эмитентов. 2025 год должен стать хорошей точкой входа в этот класс активов, подчеркивается в стратегии.

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