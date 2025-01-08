Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Аэрофлота" с целевой ценой 70 рублей за бумагу, сообщается в инвестиционной стратегии банка на 2025 год.

"Мы ждем некоторого замедления роста выручки "Аэрофлота" на кресло-километр с 13% в 2024 году до 7-8% в 2025 году. Вместе с тем, будет наблюдаться инфляция издержек. Ожидается, что рост затрат ФОТ составит в 2025 году 20-25% г/г, также произойдет индексация аэронавигационных сборов, рост расходов в программное обеспечение и на поддержание летной годности. Все это может в значительной степени нивелировать влияние премиальных ставок доходности на свободный денежный поток", - пишут аналитики.

По их мнению, отсутствие увеличения парка и возможный рост простоев судов, связанный с ремонтными работами, не оставляют возможности для наращивания пассажиропотока в 2025 году. Обесценение курса рубля ведет к отрицательной переоценке долларовых лизинговых обязательств и, как следствие к бумажным убыткам.

"Наличие убытка по РСБУ ( который также учитывает прибыли и убытки от переоценки обязательств), при прочих равных условиях снижает вероятность дивидендных выплат, - подчеркивают эксперты. - Акции компании торгуются с мультипликатором скорр. EV/EBITDA(24П) 3,3х и скорр. P/E (24П) 3,9х , что значительно ниже исторических средних а потому потенциал для спекулятивного роста остается. Однако, при сохранении status quo в геополитике мы не ожидаем, что инвестиции в акции "Аэрофлота" в ближайшие пол года смогут принести доходность выше рынка, а потому не включаем их список наиболее предпочтительных бумаг".

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