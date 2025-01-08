Рынок акций пока останется под давлением глобальных инфляционных рисков и сохраняющейся неопределенности - "Финам"

Рынок акций РФ останется под давлением глобальных инфляционных рисков и сохраняющейся неопределенности в ближайшей перспективе, полагает эксперт инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Российский рынок начал 2025 год с позитивной динамикой: индекс Мосбиржи вырос на 20% к декабрьским минимумам, - констатирует аналитик. - Основные факторы - сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, вызвавшее ралли в конце года, и слухи о возможном урегулировании конфликта на Украине на фоне инаугурации Дональда Трампа, которые повысили интерес к российским активам. Однако фактически позитивные сигналы отсутствуют, стоит дождаться рабочих дней, когда к торгам присоединятся крупные профучастники и институционалы. Текущие риски включают возможное повышение ставки ЦБ при ухудшении инфляционной динамики, ожидание фиксации прибыли спекулянтами и рост аппетита к рисковым активам только при появлении новых драйверов, таких как изменения во внешнеполитической обстановке. В краткосрочной перспективе рынок будет оставаться под давлением глобальных инфляционных рисков и сохраняющейся неопределенности".

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