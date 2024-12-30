IT-сектор остается наиболее интересным при сохранении роста экономики в 2025г - ПСБ

IT-сектор остается наиболее интересным для инвестиций при сохранении роста экономики в 2025 году, говорится в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Большинство компаний IT сектора имеют сильное финансовое положение и не так уязвимы к высоким ставкам, - отмечают аналитики. - По нашим оценкам, ключевые публичные компании продолжат демонстрировать уверенный рост выручки, хотя темпы роста будут замедляться после окончания активной фазы постсанкционного взлета. Оценки компаний выглядят приемлемыми, учитывая прогнозируемый рост доходов в ближайшие два года. Основные риски для сектора - высокая волатильность котировок, что требует осторожного подхода в начале года, а также чувствительность отрасли к возможным сценариям мирного процесса по Украине, который может негативно повлиять на перспективы роста, особенно для производителей программного обеспечения".

В текущих условиях эксперты банка выделяют маркетплейсы - бенефициары цифровизации и роста доходов населения. Эти компании. по их мнению, могут оказаться в выгодной позиции для долгосрочного роста, несмотря на риски, связанные с макроэкономическими и политическими факторами.

"Яндекс" сохраняет ключевое преимущество перед другими ИТ-компаниями благодаря широкой диверсификации бизнес-направлений, объединённых в единую экосистему, - пишут стратеги банка. - Это позволяет компании снижать риски и гибко переключаться между различными сегментами. Ожидаем, что в 2025 году чистая прибыль "Яндекса" вырастет на 70%, что создаст возможность для выплаты дивидендов в размере 120 руб. на акцию (доходность 3,6%)".

"Хэдхантер" продолжает быть главным бенефициаром сильного рынка труда, что способствует уверенному росту прибыли. По мнению аналитиков, это пока не отражено в оценках компании, которая по мультипликаторам торгуется ниже большинства акций из сектора.

"Мы ожидаем небольшого замедления роста выручки (около 20-25% в год), но при сохранении высокой рентабельности по EBITDA (более 50%), что позволит компании продолжать выплаты дивидендов, - прогнозируют в ПСБ. - В случае выплаты 100% чистой прибыли, дивиденд может составить около 500 руб. на акцию, что дает доходность в 16%".

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