Азиатские фондовые индексы в основном снижаются, цены на нефть слабо растут в понедельник

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов. Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $74,3 за баррель.

"Конец года вызывает некоторое беспокойство, отчасти из-за неопределенности относительно того, как может сложиться картина международной торговли в 2025 году, - отмечает аналитик Kohle Capital Markets Pty. Тим Уотерер. - Некоторые трейдеры выходят из рискованных активов в конце года, что оказывает давление на азиатские рынки".

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1% в ходе торгов. В числе лидеров снижения в Токио - акции Advantest Corp. (-2,7%), Mitsubishi Heavy Industries (-1,9%), Hitachi (-1,8%).

Китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением. Заметно дорожают акции China Mobile (SPB: 941) Ltd. (+1,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (+0,5%) и PetroChina Co. (SPB: 857) (+0,6%). В то же время дешевеют бумаги Beijing Kingsoft Office Software (-3,1%), Hygon Information Technology (-0,7%).

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Стоимость акций Yadea Group упала на 2,4%, Lenovo Group - на 3%, Sands China (SPB: 1928) - на 4,6%. Котировки бумаг Geely Automobile и Li Auto (SPB: LI) Inc. уменьшились на 3,1% и 1,3%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,4% в ходе торгов.

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек. Стоимость бумаг материнской компании Jeju Air - AK Holdings Inc. - снизилась на 9,7%.

В то же время в Сеуле дорожают акции LG Energy Solution (+0,7%), Samsung SDI (+0,8%), Kia Corp. (+0,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Заметно подешевели акции IT-компаний Block Inc. (SPB: SQ) CDI (-2,1%) и Megaport (-0,9%), а также Telix Pharmaceuticals (-1,1%), BSP Financial Group (-4%).

Цены на нефть слабо повышаются в понедельник при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $74,30 за баррель, что на $0,13 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,91 (1,2%), до $74,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,07 (0,1%), до $70,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,98 (1,4%), до $70,60 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возврата в Белый дом 20 января.

"Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.