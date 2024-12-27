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27 декабря 2024 года 15:50

Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие сессии

Москва. 27 декабря. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие торговые сессии. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,431руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,66 рубля, до 102,68 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 1,03 рубля, до 105,93 руб./EUR1.

Справедливый валютный курс должен сместиться в 2025 году в диапазон 14,5-15 руб./юань, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"В начале 2025 года тренд на ослабление рубля может инерционно развиваться - избыточная рублевая ликвидность останется повышенной, а экспортеры вернутся с продажами валюты лишь после 9 января, - отмечает эксперт. - Кроме того, ЦБ с 9 по 14 января ограничит продажу валюты на рынке с 8,4 до 3,4 млрд руб. в день за счет возобновления покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Общее влияние операций ЦБ на валютный рынок в первом полугодии 2025 года будет нейтральным, так как его ежедневные продажи валюты значимо не изменятся (8,9 млрд руб. в день, против 8,4 млрд руб. ранее). Влияние могут оказывать операции Минфина в рамках бюджетного правила, которые будут анонсироваться ежемесячно".

По мнению Попова, диапазон 13,7-14,3 руб. за юань может остаться актуальным в январе на фоне дальнейшей стагнации экспорта (в т.ч. в условиях сохранения геополитического давления), сезонного охлаждения импорта и ожиданий позитивных геополитических новостей после инаугурации Дональда Трампа. Этот диапазон отражает более крепкий рубль. Справедливый курс, по оценкам аналитика банка, в 2025 году должен сместиться в район 14,5-15 рублей за юань.

ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка России.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

Банк России систематизирует подходы к формированию официальных курсов иностранных валют, с сегодняшнего дня будет устанавливать их по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отмечает, что в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

Соответствующие изменения предусмотрены указанием Банка России N 6956-У. Оно также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

"Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", - отметил ЦБ.

Цены на нефть эталонных марок ускорили повышение днем в пятницу.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,7%, до $73,75 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,78%, до $70,15 за баррель.

Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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