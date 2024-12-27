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27 декабря 2024 года 11:44

Рынок акций РФ после негативного открытия начал отыгрывать потери, индекс МосБиржи отскочил к 2760п

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов в пятницу из-за выборочной фиксации прибыли игроками начал отыгрывать потери на фоне попыток отскока нефти вверх (фьючерс на Brent подрос к $73,4 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи вернулся в район 2760 пунктов после утренней просадки ниже 2740 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2759,32 пункта (-0,3%), индекс РТС - 876 пункта (-0,26%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 2% к уровню закрытия вечерних торгов четверга.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 декабря, составляет 99,2295 руб. (-38,3 копейки).

Снизились акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-0,6%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), ММК (+0,6%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,7 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в пятницу в России ожидается выход ряда важных макроэкономических отчетов: уровень безработицы, розничные продажи и динамика ВВП (19:00 МСК). Обычно рынок слабо реагирует на эти данные, однако в случае серьезных отклонений от ожидаемых значений вечером не исключена повышенная волатильность. По мере приближения праздников стоит соблюдать осторожность - объемы торгов падают, что также может привести к росту волатильности.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершает год у ноябрьских максимумов.

На нефтяном рынке цены в пятницу пытаются подрасти после сдержанного снижения накануне. Цены Brent и WTI остаются ниже ближайших сопротивлений $74 и $70 за баррель соответственно, которые тестировали по ходу недели, в целом завершая год в узком диапазоне значений. В пятницу вечером на рынке ждут отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 700 тыс. баррелей - умеренно позитивный сигнал, отмечает аналитик.

На рынке акций РФ образовалась краткосрочная перекупленность, которая снимается локальными продажами игроков в рамках фиксации прибыли. Участники надеются на завершение цикла ужесточения политики ЦБ РФ и урегулирование украинского конфликта в 2025 году, которое, однако, вряд ли будет простым. В завершающие сессии года инвесторы пытаются совершать покупки в "Газпроме" на фоне обнародования обнадеживающих результатов деятельности компании и сообщений о росте добычи газа по итогам года на 12,8%, перевыполнении планов поставок газа в Китай и установлении абсолютного исторического рекорда поставок газа в сутки в РФ. По "Газпрому", однако, сохраняется дивидендная неопределенность, которая может стать одним из основных препятствий для развития роста акций в 2025 году, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в пользу укрепления рубля выступают отсутствие покупок валюты со стороны Банка России, а также потенциальное предложение валюты со стороны экспортеров, которые не могут дальше наращивать кредитный портфель и финансировать оборотный капитал из-за жестких денежно-кредитных условий (высоких ставок). Скорее всего, валютный курс рубля может закрепиться ниже уровня 100 руб./$1 до конца года. Это может неблагоприятно отразиться на потенциальной дивидендной доходности привилегированных акций "Сургутнефтегаза", а также уменьшит прибыль этого года для инвесторов в юаневые и замещающие облигации, полагают аналитики.

Тем не менее, Банк России заявил, что с начала 2025 года возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркальных операций с Минфином, но увеличит ежедневные продажи юаней с 8,4 млрд руб. до 8,86 млрд руб., отметили эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2715-2770 пунктов.

"Сегодня возможно снижение рынка, но мы по-прежнему считаем, что глубокой коррекции не будет. Откат бумаг следует использовать для наращивания длинных позиций", - считает он.

Откат рынка наметился накануне на вечерней сессии Мосбиржи, из-за которого индекс опустился ниже 2750 пунктов. Бумаги "Газпрома" потеряли около 1%, что можно счесть незначительным, учитывая рост бумаг на 20% за предыдущие четыре дня. Вероятно, на рынке наблюдается "плоская коррекция", и глубокого отката не последует, полагает Головинов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, с точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе недельного ралли превысил 50-дневную скользящую среднюю, а также вышел вверх из локального нисходящего канала. Индекс приблизился к значимому сопротивлению 2800 пунктов, преодолеть которое сходу, скорее всего, не получится. Поэтому вероятен некоторый период консолидации, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций изменились менее чем на 0,1% по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов: подрос индекс Dow Jones (+0,07%), но просели S&P 500 (-0,04%) и Nasdaq (-0,05%).

Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

В пятницу в Азии также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в Японии в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Спад промпроизводства был зафиксирован впервые с августа, в октябре показатель вырос на 2,8%. В годовом выражении промпроизводство в Японии в ноябре уменьшилось на 2,8% (после +1,4% в октябре), сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Показатель поднялся на 2,8% относительно ноября прошлого года (максимально с августа), тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7%.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось, число новостроек сократилось на 1,8% в годовом выражении (прогноз рынка - снижение на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются подрасти после снижения накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $73,42 за баррель (+0,2% и -0,4% накануне), февральская цена WTI - $69,82 за баррель (+0,3% и -0,7% в четверг).

Рынок ждет официальных данных Минэнерго США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 МСК. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Поддержку котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

Однако этот фактор поддержки нивелируется данными о резком сокращении импорта нефти из США в Китай в 2024 году. По данным Kpler, поставки нефти из США в Китай сократились до 81,9 млн баррелей за год, что на 46% меньше по сравнению со 150,6 млн баррелей в прошлом году. В результате Китай опустился с второго на шестое место среди крупнейших покупателей американской нефти.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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