Рынок акций РФ утром превысил 2770п по индексу МосБиржи, лидируют Самолет и ПИК

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил предновогоднее ралли, вызванное декабрьским решением ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние рынки подают смешанные сигналы в преддверии нового года. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов (максимум с 12 ноября), при этом лидируют в росте акции ГК "Самолет" (+5,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,7%), МКПАО "ВК" (+4,5%); просели бумаги МКБ (-3,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2766,7 пункта (+1,2%), индекс РТС - 874,96 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 декабря, составляет 99,6125 руб. (-26,04 копейки).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря и 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ).

Подорожали утром в четверг также акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. За 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении.

Всего в 2024 году ВТБ планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО. "Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи вполне способен до конца года подняться к отметке 2800 пунктов. Инвесторы, готовые к повышенным рискам, могут рассмотреть к покупке бумаги компаний, которые сильно упали в уходящем году - это акции девелоперов, "ВК", "Мечела" и "М.Видео" (MOEX: MVID). На волне роста всего рынка они могут демонстрировать динамику, опережающую индекс. Более консервативным инвесторам можно обратить внимание на акции с хорошей дивидендной доходностью, преимущественно компаний-экспортеров ("Роснефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", НЛМК). Также неплохой идеей выглядят акции компаний с высоким потенциалом органического роста - "Яндекс" (MOEX: YDEX), Ozon (MOEX: OZON) и "Т-Технологии", считает Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что индекс МосБиржи остается на траектории роста в направлении 2800 пунктов.

Россия в январе-ноябре 2024 года увеличила добычу природного газа на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 523 млрд кубометров. Объемы поставок газа из России в Европу за 11 месяцев 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше, чем в 2023 году. В настоящее время ЕС опустошает свои газовые хранилища с беспрецедентной скоростью с момента энергетического кризиса, который произошел три года назад. Это связано с тем, что холодная погода и сокращение импорта газа по морю формируют повышенный спрос на газ. Объем газа в хранилищах региона уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря.

Потребительская инфляция в России за неделю с 17 по 23 декабря 2024 года замедлилась до 0,33% с 0,35% неделей ранее. В то же время в годовом выражении рост цен ускорился и достиг 9,7%, с 9,52% на предыдущей неделе. На заседании в прошедшую пятницу Банк России не стал повышать ключевую ставку, но при этом сохранил жесткую риторику. Регулятор ожидает, что инфляция останется высокой в I квартале нового года, но при этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после может перейти к снижению, отмечают эксперты "Цифра брокер".

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по мере приближения новогодних праздников ликвидность на рынке акций РФ будет постепенно уходить. В четверг новостей, способных оказать влияние на широкий рынок, не ожидается, поэтому после роста возможна коррекция. Однако стоит соблюдать осторожность: рынок все еще чувствителен к изменениям геополитического фона, несмотря на позитив относительно траектории денежно-кредитной политики ЦБ.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), вышедшая статистка показала падение индекса потребительских настроений россиян до минимума за два года, умеренное замедление роста промышленного производства в ноябре (+3,7% после +4,8% г/г месяцем ранее) и сокращение темпов роста потребительских цен за неделю с 0,35% до 0,33% н/н. В годовом выражении, впрочем, инфляция ускорилась с 9,4% до 9,6% г/г. В целом, ценовую статистику пока нельзя назвать позитивной, но для регулятора сейчас важнее начавшееся охлаждение в кредитовании, которое может замедлить инфляцию в будущем, полагают эксперты.

Четверг в мире обещает быть спокойным. Инвесторы будут отыгрывать последние в этом году недельные данные по заявкам на пособия по безработице в США. Рынку акций РФ позитивную динамику задали данные Росстата, а на четверг не запланировано принципиально значимых для инвесторов локальных событий.

Нефтяной рынок будет отыгрывать вечером недельные данные по запасам от Минэнерго США, однако в текущих условиях низкой активности влияние этих цифр может оказаться незначительным - котировки Brent способны остаться вблизи $73-74 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,1-0,2%, фьючерс на Dow топчется на месте).

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Накануне Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

В среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками, и не дал сигналов трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо растут в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,76 за баррель (+0,3%), февральская цена фьючерсов на WTI - $70,28 за баррель (+0,3%).

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,5% и +15,9% "префы"), "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+9,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,4%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4%).

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 27,45 млрд рублей (из них 5,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,09 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,62 млрд рублей на акции "Газпрома").