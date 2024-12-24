Рубль во вторник вырос в паре с юанем, обновил двухнедельный максимум благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 24 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам вторника, рубль вырос благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. В среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,7 руб., что на 14,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до 13,558 руб. впервые с 10 декабря.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 декабря на 1,7414 рубля, до 99,8729 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0202 рубля, до 104,231 руб./EUR1.

"Рубль начал неделю укреплением, и во вторник юань на Московской бирже опускался к 13,55, доллар на межбанке отходил ниже 100. Локальную поддержку российская валюта получает от приближения пика налогового периода - экспортеры продают дополнительные объемы иностранной валюты, что увеличивает ее предложение на рынке. Также по-прежнему на чаше весов рубля - жесткая линия ДКП и меры валютного контроля. Факторами давления остаются характерные для концовки года повышенные траты корпораций и бюджетов всех уровней, а также предпраздничная потребительская активность населения. Цены на нефть продолжают стабильно курсировать чуть выше $70 за баррель Brent. По нашим оценкам, юань завершит год в зоне 13,5-14, доллар - 99-102 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Инфляция в России по итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6-9,8% по году", - сообщил Ганган в интервью "Интерфаксу".

Октябрьский прогноз Банка России предусматривал инфляцию в 2024 году в диапазоне 8-8,5%. Инфляция на 16 декабря составляла 9,5%.

Годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться, отметил Ганган. По его словам, дезинфляционные тренды будут проявляться в течение всего первого полугодия 2025 года. Они станут нарастать по мере все большего проявления эффекта от ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования, добавил он.

Прогноз по инфляции на 2025 год Ганган не назвал. В октябре ЦБ ожидал инфляцию в следующем году в размере 4,5-5%.

Банк России сохранит принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты при определении параметров этих операций в 2025 году, кроме того, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики в интервью "Интерфаксу".

"Мы анонсируем во второй половине этой недели информацию об операциях в новом году, в том числе с учетом объема инвестиций средств ФНБ и объема использованных средств фонда для финансирования дефицита бюджета сверх бюджетного правила. В том числе примем и решение по отложенным покупкам", - сказал он.

"Принцип равномерности мы по умолчанию всегда сохраняем", - подчеркнул директор департамента.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

С 28 ноября и до конца 2024 года регулятор принял решение не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжает продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд руб. в день.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что в последнюю неделю года регулятор озвучит свои планы по покупкам на год. "Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. С этой точки зрения мы осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть, о которых я говорила. Сейчас мы таких рисков не видим, но тем не менее, о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она в пятницу.

Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Цены на нефть ускорили темпы роста вечером во вторник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $73,53 за баррель, что на 1,25% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,33%, до $70,15 за баррель.

В дальнейшем рынок будет ждать новых шагов Дональда Трампа, который вступит в должность президента США 20 января. Ранее на этой неделе он потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому маршруту. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

Банк России во вторник, 24 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 201,2 млрд рублей (при лимите 5 трлн 890 млрд рублей и спросе 3 трлн 201,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 473,9 млрд рублей (при лимите 6,1 трлн рублей и спросе 1 трлн 473,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 декабря упала на 47 базисных пунктов - до 20,99% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась во вторник на 1 базисный пункт - до 21,31% годовых, версия на три месяца, напротив, увеличилась на 2 базисных пункта, до 20,49% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 4 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 19,47% годовых.

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