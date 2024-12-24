"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система" с прогнозной стоимостью на уровне 18,78 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 34% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Пятничное решение ЦБ РФ о приостановке цикла повышения ключевой ставки было позитивно воспринято рынком акций, особенно для компаний с большим долгом, как АФК "Система". Но мы считаем, что нельзя исключать ее дальнейший подъем, так как текущее сокращение объемов кредитования выглядит сезонным явлением. Также можно быть уверенным в длительном удержании ключевой ставки на высоких уровнях, что будет негативно сказываться на отчетах эмитента, пишет эксперт инвесткомпании. - Однако, по нашей оценке, стоимость основных активов АФК, с учетом всех дисконтов, выше текущей капитализации компании. Рынок живет ожиданиями, поэтому будущие негативные отчеты могут быть уже в цене акций, то есть мы ждем реализации "апсайда" до конца 2025 года".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

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