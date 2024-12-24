Повышение ставки ЦБР, вероятно, останется на повестке дня в 1К25 - инвестбанк "Синара"

Повышение ключевой ставки Банка России, вероятно, останется на повестке дня в первом квартале следующего года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Регулятор сделал смелое предположение, что резкий рост цен в ноябре и декабре носит временный характер. В тексте пресс-релиза нет однозначных аргументов в поддержку решения о сохранении ключевой ставки на текущем уровне, поэтому ЦБ РФ, на наш взгляд, в феврале следующего года рассмотрит возможность ее повышения", - пишет эксперт в комментарии.

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