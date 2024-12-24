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24 декабря 2024 года 11:42

Рынок акций РФ после позитивного старта ушел в коррекцию, индекс МосБиржи просел ниже 2700п

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов развернулся вниз из-за фиксации игроками спекулятивной прибыли после двухдневного ралли на новостях о неизменности ставки ЦБ РФ, в то время как внешние рынки демонстрируют улучшение конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent, например, превысил $73 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов, лидируют в снижении акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,3%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2688,07 пункта (-0,5%), индекс РТС - 833,38 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составляет 101,6143 руб. (-72,95 копейки).

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", российскому рынку акций во вторник будет расти еще тяжелее, однако он снова может закрыться в небольшом "плюсе". Преодолено очередное сопротивление около 2700 пунктов по индексу МосБиржи, следующим препятствием выступает уровень 2800 пунктов. Во вторник на рынок могут оказывать давление только геополитические события, поскольку публикации важной макростатистики не ожидается, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основания для роста рынка акций сохраняются, но перекупленность нарастает.

В начале торгов во вторник рынок оставался под влиянием прежних фундаментальных факторов, таких как надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также улучшение геополитического фона в следующем году. Однако краткосрочная перекупленность индексов подтолкнула участников торгов к фиксации прибыли. Важным для индекса МосБиржи по итогам недели будет удержать поддержку 2680 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Ближайшими сопротивлениями для индекса выступают уровни 2720 и 2760 пунктов. "Газпром" во вторник обсудит инвестиции на 2025 год, планы в отношении которых могут стать одной из основных причин возможной невыплаты дивидендов, напомнила Кожухова.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов.

"Локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно изменило рыночную ситуацию. Мы ждем ускорения восстановления индекса МосБиржи после праздников", - считает он.

Акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2% во вторник) выросли накануне на фоне новостей, что структура Газпромбанка (MOEX: GZPR) выкупила 22% акций у главного акционера компании, при этом объем free-float не изменился. Для инвесторов это позитивный сигнал: новый крупный акционер может инициировать выплаты дивидендов, чего рынок давно ожидает, полагает Головинов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-1% во главе с Nasdaq после волатильной сессии, в течение которой индексы ощутимо снижались.

Рынок продолжает оценивать данные об инфляции и их потенциальное влияние на решения Федеральной резервной системы США (ФРС). Как стало известно в прошлую пятницу, индекс расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,2% и 2,5% соответственно.

Более медленная, чем ожидалось, инфляция может повысить вероятность большего числа снижений ключевой ставки Федрезервом в следующем году. Недавний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает два снижения ставки в течение 2025 года, на 25 базисных пунктов каждое.

Также инвесторы позитивно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства. Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года и приостановить действие лимита госдолга на два года.

Активность торгов на этой неделе может быть пониженной, поскольку в связи с празднованием католического Рождества во вторник биржи США будут работать по укороченному графику, а в среду будут закрыты. В понедельник объем торгов бумагами компаний, входящих в расчет S&P 500, был примерно на 20% ниже, чем в среднем за последний месяц.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Индекс доверия потребителей к экономике Южной Кореи в декабре упал до минимальных более чем за два года 88,4 пункта со 100,7 пункта в ноябре, сообщил Банк Кореи. Динамика отражает рост экономических опасений в связи с политической неопределенностью после импичмента президента страны в середине месяца, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут после спада накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,12 за баррель (+0,7% и -0,4% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $69,7 за баррель (+0,7% и -0,3% в понедельник).

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования католического Рождества, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+12,5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+7,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,5%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,8%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,47 млрд рублей (из них 4,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,53 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,66 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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