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20 декабря 2024 года 15:34

Рубль днем стабилен в паре с юанем после заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 20 декабря. Китайский юань почти не меняется на Московской бирже днем в пятницу, рубль стабилен после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,0085 руб., что всего на 0,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 75 копеек, до 104,93 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 58 копеек, до 108,7 руб./EUR1.

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на то, что изначально большинство аналитиков ждали ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. Некоторые эксперты даже не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления рубля.

ЦБ в комментарии к решению пояснил, что текущее ужесточение денежно-кредитных условий оказалось более существенным, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, чему способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

ЦБ также подчеркнул, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось. Показатель базовой инфляции в октябре-ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в октябре 2024 года повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 21%, в сентябре поднял ставку с 18% до 19%, в июле - с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.

"Станет ли текущий уровень ключевой ставки максимальным в этом цикле - это будет зависеть от экономической ситуации, трендов по инфляции, инфляционным ожиданиям, внешним условиям, кредитной и депозитной активности. ЦБ должен убедиться, что ожидаемый перелом действительно наступил, а для этого нужно время. Сигнал ЦБ все-таки является умеренно жестким, и дальнейшее повышение ставки пока исключить нельзя, хотя его вероятность снижается", - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Цены на нефть теряют более 1% на торгах в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне растущих опасений в отношении перспектив глобального спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,06 за баррель, что на 1,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 1,23%, до $68,52 за баррель.

С начала недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 3%.

Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Трейдеры также оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа. Он пригрозил повысить пошлины на импорт европейских товаров, если страны ЕС не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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