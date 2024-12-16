Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average снизился, S&P 500 практические не изменился, а Nasdaq Composite вырос вслед за скачком стоимости акций Broadcom (SPB: AVGO). Бумаги Broadcom подорожали на рекордные для компании 24,4%, она впервые завершила сессию с капитализацией более $1 трлн.

Внимание участников рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Инвесторы в китайский рынок оценивают неоднозначные статданные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск снизилось на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск уменьшился на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Промышленное производство в КНР в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%. Кроме того, Народный банк Китая в выходные заявил о том, что планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банка в следующем году.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам прошлой недели. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 0,48% - до $74,13 за баррель. В пятницу эти контракты повысились в цене на 1,5%, до $74,49 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,63% - до $70,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии фьючерсы подорожали на 1,8%, до $71,29 за баррель. За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов. Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 декабря практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,669 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,713 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,09% и составил 102,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 929,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,82%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,79%) и "МТС-001P-20" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,38%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,49%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ресурсы Албазино" (100%-ная дочерняя компания АО "Полиметалл") завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря без премаркетинга. Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 7-й день, предшествующий дате начала купона. Таким образом, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года. Выпуск размещался в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) завершило размещение 5-летних облигаций серии SILV01 с номиналом в серебре. Количество ценных бумаг составило 250 тыс., номинальная стоимость каждой облигации на 10 декабря - 994 рубля. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Ставка квартальных купонов установлена в размере 4% годовых до погашения. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 10 граммов серебра. Денежный эквивалент номинала облигации определяется в рублях на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России, на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента. Расчеты при первичном размещении, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 289,707 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 11 октября. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 3,75% годовых. Мосбиржа 9 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. В рамках данной программы компания 9 декабря разместила второй выпуск облигаций на 260 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила выпуск 9-летних облигаций серии 005Р-20 объемом 347,4 млн рублей. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России. Ставки 1-78-го квартальных купонов установлены на уровне 1,5% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 003P-10 со сроком обращения 1 год и 1 месяц объемом до 5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.

"Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест - Первый" 17 декабря начнет размещение выпуска 25-летних облигаций серии ВСМ-1 с индексируемым номиналом и залоговым обеспечением объемом 200 млрд рублей. Размещение продлится 10 дней по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость облигаций будет индексироваться ежедневно. Коэффициент индексации составит 3%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) увеличило объем размещения выпуска 2-летних облигаций серии БО-002Р-05 с 10 млрд рублей до 20,5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила финальный ориентир спреда на уровне 275 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "РОВИ Факторинг Плюс" 18 декабря разместит выпуск годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

АО "Полипласт" планирует 18 декабря провести сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Выпуск будет доступен только для физических лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора.

ХК "Металлоинвест" 18 декабря c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций климатического перехода со сроком обращения 1,5 года объемом 5-10 млрд рублей. "Металлоинвест" может стать первым эмитентом, разместившим облигации климатического перехода на российском рынке. По выпуску серии 001Р-09 предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 декабря.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 31% годовых. Размещение основного выпуска серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей завершилось в январе 2024 года. В ноябре 2024 года компания завершила доразмещение выпуска, в результате объем займа в обращении составляет 366,6 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 22% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 декабря.