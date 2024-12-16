.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года. Во 2-м квартале 2024 года...
 
Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов
Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов, что связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений, пишут "Ведомости". Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах...
 
Сколько курьеров нужно в России
За последние два года российские компании не раз жаловались на дефицит различных специалистов. Правительство, в свою очередь, пытаясь улучшить ситуацию, инвестирует в кадровое прогнозирование и более эффективное регулирование распределения рабочей...
 
16 декабря 2024 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average снизился, S&P 500 практические не изменился, а Nasdaq Composite вырос вслед за скачком стоимости акций Broadcom (SPB: AVGO). Бумаги Broadcom подорожали на рекордные для компании 24,4%, она впервые завершила сессию с капитализацией более $1 трлн.

Внимание участников рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Инвесторы в китайский рынок оценивают неоднозначные статданные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск снизилось на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск уменьшился на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Промышленное производство в КНР в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%. Кроме того, Народный банк Китая в выходные заявил о том, что планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банка в следующем году.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам прошлой недели. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 0,48% - до $74,13 за баррель. В пятницу эти контракты повысились в цене на 1,5%, до $74,49 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,63% - до $70,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии фьючерсы подорожали на 1,8%, до $71,29 за баррель. За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов. Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 декабря практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,669 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,713 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,09% и составил 102,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 929,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,82%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,79%) и "МТС-001P-20" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,38%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,49%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ресурсы Албазино" (100%-ная дочерняя компания АО "Полиметалл") завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря без премаркетинга. Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 7-й день, предшествующий дате начала купона. Таким образом, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года. Выпуск размещался в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) завершило размещение 5-летних облигаций серии SILV01 с номиналом в серебре. Количество ценных бумаг составило 250 тыс., номинальная стоимость каждой облигации на 10 декабря - 994 рубля. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Ставка квартальных купонов установлена в размере 4% годовых до погашения. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 10 граммов серебра. Денежный эквивалент номинала облигации определяется в рублях на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России, на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента. Расчеты при первичном размещении, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 289,707 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 11 октября. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 3,75% годовых. Мосбиржа 9 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей. В рамках данной программы компания 9 декабря разместила второй выпуск облигаций на 260 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила выпуск 9-летних облигаций серии 005Р-20 объемом 347,4 млн рублей. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России. Ставки 1-78-го квартальных купонов установлены на уровне 1,5% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 003P-10 со сроком обращения 1 год и 1 месяц объемом до 5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.

"Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест - Первый" 17 декабря начнет размещение выпуска 25-летних облигаций серии ВСМ-1 с индексируемым номиналом и залоговым обеспечением объемом 200 млрд рублей. Размещение продлится 10 дней по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость облигаций будет индексироваться ежедневно. Коэффициент индексации составит 3%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) увеличило объем размещения выпуска 2-летних облигаций серии БО-002Р-05 с 10 млрд рублей до 20,5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила финальный ориентир спреда на уровне 275 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "РОВИ Факторинг Плюс" 18 декабря разместит выпуск годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

АО "Полипласт" планирует 18 декабря провести сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 декабря. Выпуск будет доступен только для физических лиц, имеющих статус квалифицированного инвестора.

ХК "Металлоинвест" 18 декабря c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций климатического перехода со сроком обращения 1,5 года объемом 5-10 млрд рублей. "Металлоинвест" может стать первым эмитентом, разместившим облигации климатического перехода на российском рынке. По выпуску серии 001Р-09 предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 декабря.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-24-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 31% годовых. Размещение основного выпуска серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей завершилось в январе 2024 года. В ноябре 2024 года компания завершила доразмещение выпуска, в результате объем займа в обращении составляет 366,6 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 22% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 декабря 2024 года 17:33
Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в 4К24 - "Финам"
Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в четвертом квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко. Эксперт отмечает, что в среду состоится последнее в 2024 году заседание ФРС США. Ставку ждут на уровне 4,25-4,5%....    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 17:07
Цена золота может вырасти до $2850-3000/унц. в 2025г - "Альфа-Инвестиции"
Стоимость тройской унции золота может подняться к $2850-3000 в следующем году, снижение ставки ФРС США и геополитическая напряженность поддержат спрос на драгметалл, считают аналитики "Альфа-Инвестиций". "Цены на золото четыре года находились в диапазоне $1600-2000 за тройскую унцию, и многие уже...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 16:40
Прогнозная цена акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF - $178,2 - "Финам"
Прогнозная стоимость акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF составляет $178,2 за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков "Финама". "Крупнокалиберный" биотех, представленный индексным фондом iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сохраняет привлекательность как направление...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 16:01
Ставка ЦБР, скорее всего, достигнет пика текущего цикла подъема в 1К25 - "Альфа-Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, достигнет пика текущего цикла подъема в I квартале 2025 года, а ее снижение начнется не ранее II полугодия следующего года, считают аналитики "Альфа-Инвестиций". Банк России в 2024 году продолжил начавшийся еще в 2023 году цикл ужесточения денежно-кредитной...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 15:35
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6070п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6070 пунктов в понедельник, прогноз низкой внутридневной волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана. "Внешний фон умеренно негативный: шанхайский и гонконгский...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 15:29
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти
Москва. 16 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,934 руб., что на 6,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 14:40
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции ЮГК с целью 0,93 руб
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Южуралзолота" (ЮГК) с целевой ценой 0,93 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 44% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков. "Ростехнадзор снял ограничения на добычу драгметалла "Южуралзолотом" на уральском хабе "Светлинский"....    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 60,32 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 60,32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,02%, стоп-приказ: 52,85 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 13:42
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги бумаги "Софтлайна" и "ЦИАНа", добавив "Делимобиль", "Ренессанс страхование" и "Юнайтед Медикал Груп". Таким образом, в текущую подборку вошли "Юнайтед Медикал Груп",...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 13:02
"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $359,9 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции HCA Healthcare с конца октября находились в фазе коррекционной просадки - тема...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 12:34
Акции The Utilities Select Sector SPDR Fund в текущий момент оценены справедливо - "Финам"
Акции The Utilities Select Sector SPDR Fund в текущий момент справедливо оценены рынком, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Гордей Смирнов. "Текущий год оказался успешным для акций коммунального сектора США, с начала года стоимость бумаг фонда выросла на 22,5% благодаря оптимизму,...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 12:11
"БКС МИ" подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 190 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивный взгляд на акции "Газпрома" и прогнозную цену на уровне 190 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 68% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сигналы о повышении тарифов "Газпрома" с июля 2025 года подтвердились....    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 11:46
Индекс Мосбиржи может снова оказаться под существенным давлением на текущей неделе - "БКС МИ"
декс Мосбиржи может снова оказаться под существенным давлением на текущей неделе на фоне дивидендных отсечек нескольких эмитентов, включая "ЛУКОЙЛ", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Кроме того, отмечает эксперт, в фокусе у...    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 11:40
Рынок акций РФ утром откатился ниже 2460п по индексу МосБиржи на внешнем негативе и ожиданиях роста ставки ЦБ РФ
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение прошлой пятницы, подогретое ухудшением внешней фондовой конъюнктуры, приостановившей рост нефти (февральский фьючерс на Brent просел к $74,2 за баррель), а также на фоне сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря. Индекс МосБиржи откатился ниже 2460 пунктов во главе с расписками Ozon (MOEX: OZON) (-3%) и бумагами банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,9%).    читать дальше
.
16 декабря 2024 года 11:23
Акции Полюса, Сбербанка и Яндекса будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Полюса", Сбербанка и "Яндекса" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Дивидендный гэп в акциях "Полюса" позволяет открыть позицию по привлекательным уровням, - отмечает аналитик в комментарии. - При этом цена остановилась точно на поддержке,...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.