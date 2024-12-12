Рубль в четверг подрос в паре с юанем, скорректировался вверх после падения в начале недели

Москва. 12 декабря. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль укрепился в рамках небольшой коррекции после падения в начале недели. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,8 руб., что на 12,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 декабря на 67,93 копейки, до 103,95 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,9216 рубля, до 110,4804 руб./EUR1.

"С начала текущей недели российский рубль подешевел по отношению к иностранным валютам на 2,5-3%, кратковременно достигая на внебиржевом рынке величины в 108 руб. за доллар. Текущее ослабление национальной валюты по-прежнему в основном связано с временным дефицитом предложения иностранной валюты на внебиржевом рынке. На оставшееся до конца года время валютный рынок сохранит значительную волатильность, диапазон цен на валютном рынке может составить от 100 до 105 руб./$1. Более справедливой видится нижняя граница этого диапазона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1%, до $118,6 млрд, по сравнению со $110,7 млрд за аналогичный период 2023 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса в ноябре снизился на 31%, до $6,3 млрд, относительно уточненного показателя октября ($9,1 млрд) за счет более существенного сокращения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель ноября текущего года по сравнению с ноябрем 2023 года ($9,5 млрд) снизился на 34%.

Инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, сообщил в среду Росстат. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09% (в ноябре 2023 года инфляция составила 1,11%, а за январь-ноябрь 2023 года - 6,64%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря. Инфляция за этот период составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 9 декабря составил 0,62%, с начала года - 8,76%.

Таким образом, инфляция с начала года на 9 декабря уже превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

Из данных за 9 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 9 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,32%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) повысил ожидания по пиковой ключевой ставке Банка России в текущем цикле подъема с 23% до 25% годовых, сообщается в материале аналитика банка Дениса Попова.

"Мы вновь поднимаем прогноз по инфляции на конец текущего года - с 9-9,5% до 9,5-10%. Ключевая проблема не в том, что это высокий уровень, а в том, что инфляция и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля. Смещаем прогноз пиковой ключевой ставки с 23% на 25%. Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25%, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года", - пишет эксперт.

Банк России в сложившихся условиях может повысить ключевую ставку до 23-25% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Недельная инфляция в РФ выросла на 0,48%, пять недель она держится выше +0,3%, что очень много. По итогам 2024 года инфляция приблизится к 10% против октябрьского прогноза ЦБ 8-8,5%. Рост потребительских цен в ноябре (+1,43%) был максимальным для этого месяца за последние годы. Все это располагает к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23-25%", - указывает эксперт в обзоре.

Также Карпунин обращает внимание на то, что ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков. Прогноз среднего уровня ключевой ставки в 2024 году вырос с октябрьских 18% до 21,3%. В 2025 году эксперты ждут инфляцию на уровне 6%, рост ВВП на 1,5%, курс пары "доллар-рубль" - 102 руб./ $1.

Фьючерсы на нефть торгуются ниже уровней закрытия предыдущей сессии вечером в четверг. Негативными факторами для рынка стали прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) и сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 мск составляет $72,6 за баррель, что на 1,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,68%, до $69,31 за баррель.

МЭА в четверг спрогнозировало избыток предложения нефти в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ продлить действие ограничений на ее добычу, принятое на прошлой неделе. Этот прогноз противоречит ожиданиям Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), где прогнозируют превышение мирового потребления нефти над ее добычей на 100 тыс. баррелей в сутки в следующем году.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что слабость мирового нефтяного рынка создает возможности для ужесточения санкций против энергетического сектора России.

Вашингтон также может усилить давление на Иран, сказал в интервью Fox News будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 декабря выросла на 67 базисных пунктов - до 21,31% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась на 2 базисных пункта - до 20,96% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 20,07% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 4 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 19,03% годовых.