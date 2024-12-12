ПСБ повысил ожидания по пику ставки ЦБР с 23% до 25%

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил ожидания по пиковой ключевой ставке Банка России в текущем цикле подъема с 23% до 25% годовых, сообщается в материале аналитика Дениса Попова.

"Мы вновь поднимаем прогноз по инфляции на конец текущего года - с 9-9,5% до 9,5-10%. Ключевая проблема не в том, что это высокий уровень, а в том, что инфляция и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля. Смещаем прогноз пиковой ключевой ставки с 23% на 25%. Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25%, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года", - пишет эксперт.

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