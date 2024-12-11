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11 декабря 2024 года 11:28

Рынок акций РФ утром продолжил снижение, индекс МосБиржи просел ниже 2510п во главе с ГК "Самолет"

Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции, фактором поддержки выступает выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72,3 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2510 пунктов, лидерами снижения выступают бумаги ГК "Самолет" (-2,5%) и "префы" "Транснефти" (-2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2507,38 пункта (-0,6%), индекс РТС - 789,62 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. (+65,65 копейки).

Подешевели также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", начавшееся накануне падение рынка акций РФ, вероятнее всего, сигнализирует о том, что он вновь намерен протестировать поддержку в районе 2470 пунктов по индексу МосБиржи.

Учитывая темпы приближения к этому уровню, говорить о еще одном отскоке вверх не приходится. В среду вечером волатильность может снова вырасти - ожидается публикация данных Росстата по инфляции за ноябрь. Если фактические значения сильно превысят консенсус, рынок может снова сорваться в крутое "пике", полагают эксперты "БКС МИ".

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2490-2535 пунктов. Ключевым событием дня станет публикация отчета Росстата по инфляции за ноябрь после завершения основной торговой сессии Мосбиржи.

Если данные Росстата покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаются попытки отскока индекса в четверг во время попыток снова опуститься ниже уровня 2500 пунктов. Лучше рынка в среду могут выглядеть акции угледобытчиков, поскольку президент РФ Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли, считает аналитик.

Сбербанк накануне опубликовал неплохую отчетность за 11 месяцев, но это не помешало акциям потерять в цене почти 3%. Под значительным давлением находились компании, испытывающие проблемы с долгом и финансовым состоянием в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ (ГК "Самолет", "ВК" (MOEX: VKCO), "М.Видео" (MOEX: MVID), "ПИК"), отметил Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ утром в среду не получил значимых драйверов для возвращения к восходящему движению, однако умеренный оптимизм исходит со стороны сырьевых площадок, где наблюдается рост цен на нефть и золото. Котировки драгметалла, в частности, вернулись к максимумам с начала ноября, а стабилизация выше $2730 за унцию может предвещать движение к историческому пику $2801 за унцию, что позитивно для акций ПАО "Полюс" и "Селигдара" (MOEX: SELG), считает аналитик.

"Полюс" также совсем скоро закроет дивидендный реестр, а накануне представил информацию по проектам роста с многообещающими планами удвоения производства к 2030 году, напомнила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынок акций РФ вернулись пессимистичные настроения.

Банк России опубликовал сразу два макроэкономических обзора, которые, с одной стороны, говорят о более высоких темпах роста экономики, сохраняющемся высоком потребительском спросе и преобладании проинфляционных рисков. С другой - регулятор отмечает тенденцию к охлаждению потребительского кредитования и рост сбережений. До заседания Банка России 20 декабря будет опубликован важный блок данных по состоянию экономики, на которые регулятор будет обращать внимание при принятии решения в отношении ключевой ставки.

В среду "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за ноябрь, а "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) проведут внеочередные собрания акционеров по вопросу о промежуточных дивидендах. Важной статистикой дня станут недельные данные по инфляции, которые будут опубликованы уже после закрытия основной сессии на Мосбирже, напомнили эксперты компании "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,3-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Производительность труда в США в III квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменяются в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Цены производителей в Японии в ноябре выросли на 3,7% в годовом выражении, по данным ЦБ страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3,4% после роста цен на 3,6% в октябре. Цены в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%, что также превзошло ожидания экспертов (0,2%).

Южнокорейский рынок восстанавливается после падения, вызванного политическим кризисом в стране.

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в четверг.

Экономисты рассчитывают, что правительство КНР повысит планку дефицита бюджета до 4% ВВП, что позволит увеличить объем заимствований и направить эти средства на поддержку экономики, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены сохраняют позитивный импульс после 2-дневного роста из-за геополитической напряженности и ожиданий новых стимулов в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $72,34 за баррель (+0,2% и +0,1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,73 за баррель (+0,2% и +0,3% во вторник).

Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,92 млрд рублей (из них 2,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,02 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 864,76 млн рублей на акции ГК "Самолет").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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