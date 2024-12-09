Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 9 декабря. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль подрастает на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4085 руб. (-0,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,85 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В пятницу рубль продолжил резко укрепляться к юаню и доллару. Биржевой курс юаня потерял 3,7% и опустился к 13,4 руб., на минимумы октября при пиковых уровнях торговой активности: объем торгов парой юань-рубль с поставкой "завтра" продолжил повышаться и превысил 12,5 млрд юаней - Топ-3 с начала сентября. Учитывая крайне низкие ставки привлечения в юанях, на валютном рынке усиливается навес предложения, - следствие объемной реализации китайской валюты со стороны Банка России (регулятор продает ежедневно юани в эквиваленте 8,4 млрд руб., что составляет около 5% от и так высоких биржевых оборотов последних дней) и признаки улучшения ситуации с поступлениями валюты за экспорт. Учитывая большие ограничения по валютным переводам из России из-за последних финансовых санкций со стороны США, рубль инерционно может тяготеть к укреплению и в начале недели, а высокая волатильность валютных курсов сохранится. На сегодня целевым вижу диапазон 13-13,6 руб., но отмечаю, что, по нашим оценкам, рубль уже выглядит несколько переоцененным с экономической точки зрения. Надеюсь, что дальнейшее восстановительное движение российского рубля может побудить Банк России принять меры, и в первую очередь пересмотреть свои операции по реализации юаней в сторону понижения", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Сильное подорожание рубля, произошедшее за последние несколько дней, может быть обусловлено концентрированной продажей иностранной валюты. Она накопилась в период проблем с платежами за экспорт и в целом за счет переводов в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда российских банков. Этот эффект может быстро исчерпать себя, в результате чего рубль возобновит ослабление. Нисходящей динамике его курса поспособствует увеличение в конце года спроса на импорт, вызванное ростом трат госбюджета и компаний, а также предпраздничным всплеском потребительской активности", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,37 за баррель, что на 0,37% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,4%, до $67,46 за баррель.

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк потерял 1%, североамериканский - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.