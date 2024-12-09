Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили ростом торги в пятницу, причем S&P 500 обновил исторический максимум, а Dow Jones слабо снизился. Инвесторы оценивали данные по американскому рынку труда. Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., а безработица в стране увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до примерно 80%, тогда как неделю назад она составляла около 67%.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Подъем продолжился пятый месяц подряд, индикатор достиг максимального уровня с апреля. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 73 пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном снижаются. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре выросли на 0,2% в годовом выражении. Инфляция в стране фиксируется по итогам десятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 2,5% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,8%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК снизилось на 0,04%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК упал на 2,5% на фоне политической нестабильности в стране. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился всего на 0,02%.

В свою очередь цены на нефть растут утром в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,5 за баррель, что на 0,53% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 1,4%, до $71,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,57%, до $67,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 1,6%, до $67,2 за баррель. Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк потерял 1%, североамериканский - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве".

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год. Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 декабря снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,18 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,046 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,27% и составил 102,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,29%, поднявшись до 928,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+1,82%), "Атомэнергопром-001P-02" (+1,47%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,8%), "Почта России БО-002P-03" (-0,67%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Рольф" завершило размещение облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1,5 года и фиксированными купонами объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых (доходность к погашению - 29,34% годовых) и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" 10 декабря начнет размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Новосибирскавтодор" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-02 с офертой через 2 года объемом 500 млн рублей. Купоны ежемесячные и фиксированные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 29% годовых, что соответствует доходности до оферты в размере не выше 33,2% годовых. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года и серии 001Р-04 со сроком обращения 2,5 года общим объемом 3 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,5% годовых (ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 29,97% годовых). По выпуску 001Р-04 будут предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Ориентир спреда - не выше 650 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 19 декабря. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "ЭнергоТехСервис" 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001P-06 объемом 1,5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки + премия. Ориентир премии - не выше 550 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонов и по 15% от номинала в даты завершения 21-24-го купонов. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение при размещении - 1,4 млн рублей. В июле эмитент увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 5 млрд рублей до 25 млрд рублей.

ООО "Транс-Миссия" (агрегатор сервиса "Таксовичкоф") установило ставку 13-48-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 30% годовых. Четырехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в декабре 2023 года по ставке ежемесячного купона 20,24% годовых до оферты с исполнением 24 декабря 2024 года. Подать уведомление на участие в оферте владельцы облигаций смогут с 9 по 13 декабря. Начиная с 33-го купонного периода для выпуска предусмотрена ежеквартальная амортизация по 5% от номинала.