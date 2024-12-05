05 декабря 2024 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 5 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,7% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,02% от номинала (доходность - 8,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене - его котировки составили 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 2 базисных пункта, составив 17,73% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта, до 69,24% от номинала (их доходность увеличилась на 20 базисных пунктов, до 30,58% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 65,09% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 23,1% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году остались на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 14,7% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1 базисный пункт - до 66,78% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют боковую динамику на фоне публикации в США неоднозначной макроэкономической статистики.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс., до 224 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.
Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% относительно предыдущего месяца - до $73,8 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $83,8 млрд, а не $84,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения дефицита до $75 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
05 декабря 2024 года 18:55
"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $230,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 5,3% с текущего уровня, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.
"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 18:20
Возможен рост котировок нефти марки Brent до $73,5 за баррель в ближайшие дни, принятое в четверг, 5 декабря, решение ОПЕК+ продлевает поддержку глобального рынка нефти, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.
В декабре 2024 года нефтяные цены, скорее всего, в... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 17:31
"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 98,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 21,9%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"С момента... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 16:43
Росбанк сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 22% годовых на конец текущего года, сообщается в материале аналитиков.
"Мы полагаем, что прозвучавшие комментарии относительно роли денежно-кредитной политики (ДКП) на конференции "Россия зовет!" снижают вероятность резкого повышения... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 16:06
Корпоративные факторы способствуют продажам бумаг "РусАла", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
Акции эмитента остаются под давлением внутрикорпоративных факторов, констатирует эксперт.
В частности, в четверг стало известно, что "Интеррос"... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 15:32
Москва. 5 декабря. Китайский юань активно слабеет на Московской бирже днем в четверг; рубль уверенно укрепляется, несмотря на умеренное снижение на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,12 руб., что на 21,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
05 декабря 2024 года 15:23
Котировки акций General Motors и Synopsys Inc., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".
"Бумаги General Motors в среду подешевели на 0,6%. Компания заявила, что в 4К24 спишет часть оценочной стоимости своих долей в СП с китайской... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 14:29
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг в диапазоне 2400-2500 пунктов, актуальный коридор закрытия для индекса РТС составляет 700-770 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"Акции ГК "Сегежа" поддержали данные Б1 и Ассоциации специалистов бумажной отрасли... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7230 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: 6560 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания в четверг проведет... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 13:23
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 17,39 рубля до 13,73 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня и рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.
"Этот прогноз учитывает 20%-ную дисконт-поправку на риски... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 12:43
ткого направления российский фондовый рынок пока не выбрал, возможным негативным сценарием остается тестирование области 2410-2430 пунктов, по индексу Мосбиржи, говорится в материале аналитиков "Альфа-Инвестиций".
Внешний фон нейтральный, отмечают эксперты. Нефть марки Brent торгуется в районе... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 11:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную стоимость акций Baidu Inc. на уровне $126 за штуку на горизонте года, китайское правительство активно стимулирует экономику, что должно в перспективе позитивно повлиять на деятельность крупнейших компаний страны в различных сферах, в том числе и... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 11:37
Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение, отыгрывая негативную динамику вечерней сессии среды из-за укрепления рубля, а также отсутствие ожидаемых драйверов роста с форума ВТБ "Россия зовет!" и статистику об ускорении инфляции в России. Индекс МосБиржи опустился ниже 2480 пунктов, в лидерах снижения выступили "префы" "Транснефти" (-2,6%) и акции ВТБ (-2,5%). читать дальше
.
05 декабря 2024 года 11:22
Курс валютной пары юань/рубль может опуститься ниже уровня 14,2 руб. за юань на торгах в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
"Недельные данные от Минэнерго США были смешанными - они неожиданно показали максимальное с конца августа снижение запасов сырой нефти, но бензиновые запасы... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 10:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.
Глава ВТБ Андрей Костин в рамках форума "Россия зовет!" заявил, что долю государства в банке можно было бы снизить на 10%, констатируют... читать дальше
.