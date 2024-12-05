Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 5 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,7% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,02% от номинала (доходность - 8,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене - его котировки составили 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 2 базисных пункта, составив 17,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта, до 69,24% от номинала (их доходность увеличилась на 20 базисных пунктов, до 30,58% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 65,09% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 23,1% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году остались на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 14,7% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1 базисный пункт - до 66,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют боковую динамику на фоне публикации в США неоднозначной макроэкономической статистики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс., до 224 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% относительно предыдущего месяца - до $73,8 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $83,8 млрд, а не $84,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения дефицита до $75 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.