Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США обновили рекорды по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average впервые завершил сессию выше отметки в 45000 пунктов. Трейдеров не смутили ни слабые статданные, ни заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американскому ЦБ нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до минимальных за три месяца 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 55,5 пункта.

Пауэлл, принявший участие в мероприятии DealBook Summit, организованном The New York Times, отметил, что экономика США остается сильной, и она оказалась сильнее, чем руководство ФРС полагало в сентябре. "Риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки", - сказал Пауэлл. Федрезерв снизил ставку дважды в этом году, в общей сложности на 75 базисных пунктов, и у трейдеров нет уверенности, что он вновь опустит ее на предстоящем заседании (17-18 декабря).

Внимание рынка на этой неделе направлено на ноябрьский отчет о безработице в Штатах. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в среду, показали некоторое охлаждение рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 146 тыс. после октябрьского повышения на 184 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал более существенный рост числа рабочих мест в ноябре - на 163 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск выросло на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск поднялся на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,15%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,6%. ВВП Южной Кореи в III квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели всего на 5 центов, до $72,26 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на 1,8%, до $72,31 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились также на 5 центов - до $68,49 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 2%, до $68,54 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей. В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца I квартала.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 декабря снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,135 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,616 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,06% и составил 102,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 926,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+1,85%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+1,52%) и "Атомэнергопром-001P-02" (+1,43%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-2,75%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,59%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) завершило размещение 2,5-летних облигаций серии 001P-05R объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Общий спрос инвесторов на бонды составил 4,8 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения облигаций с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 4% годовых.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило объем размещения облигаций серии БО-001Р-06 сроком обращения около 2,6 года на уровне 12 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 325 базисных пунктов. Также планируется амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 20-го, 23-го, 26-го, 29-го и 32-го купонов, в результате прогнозная дюрация составит около 1,7 года. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря. Техразмещение начнется 9 декабря и продлится до 12 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" установила ставки 1-12 купонов годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 28% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению на уровне 31,89% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск состоялся 4 декабря. Техразмещение пройдет с 9 по 12 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Мосбиржа 9 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей, 11 октября эмитент начал размещение дебютного выпуска в рамках программы номинальным объемом 500 млн рублей с привязкой к ключевой ставке. На текущий момент размещены бумаги выпуска на 289,2 млн рублей, размещение продлится до 13 декабря.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 003P-10 со сроком обращения 1 год и 1 месяц объемом до 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 22,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 24,97% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.

ООО "ЭН+Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001PС-06 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 500 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, минимальная заявка на приобретение - 1,4 млн рублей.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставки 11-12 купонов облигаций серии 001-01 и 8-9 купонов бондов серии 002-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.

Нефтяная компания "Башнефть" (MOEX: BANE) установила порядок расчета 17-20-го купонов облигаций серии БО-10 в привязке к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,5% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года по ставке полугодового купона 9,5% годовых до оферты с исполнением 17 декабря 2024 года. Прием заявок на приобретение в рамках оферты пройдет с 6 по 12 декабря.

ООО "Сибнефтехимтрейд" выкупило по оферте 46 тыс. 308 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% займа. Размещение 5-летнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей продолжалось с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Компании удалось реализовать бумаги на 223,407 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 13-23-го купонов - 26% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонов; а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" выкупило по оферте 3 млн 482,843 тыс. облигаций серии ПБО-02-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 38,698% займа. Выпуск объемом 9 млрд рублей с погашением 24 декабря 2024 года был размещен в сентябре 2022 года по ставке квартального купона 12,3% годовых до погашения.