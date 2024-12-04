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04 декабря 2024 года 19:08

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 4 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,69% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,95% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,03% от номинала (доходность - 8,28% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене - его котировки составили 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 17,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 5 базисных пунктов, до 69,26% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 30,38% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 65,1% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, составив 23% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали также на 4 базисных пункта - до 66,86% от номинала (их доходность опустилась на 1 базисный пункт, составив 14,66% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,77% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику на фоне публикации в США неоднозначной макроэкономической статистики и ряда заявлений представителей Федрезерва.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 55,5 пункта. Внимание рынка на этой неделе также направлено на ноябрьский отчет о безработице в Штатах. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в среду, показали некоторое охлаждение рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 146 тыс. после октябрьского повышения на 184 тыс. Консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal аналитиков предполагал более существенный рост числа рабочих мест в ноябре - на 163 тыс.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем считает, что, возможно, пришло время для замедления темпов снижения процентных ставок в США на фоне более высокой, чем хотелось бы, инфляции и ослабления беспокойства по поводу состояния рынка труда. По его словам, вероятно, будет целесообразно продолжить сокращение стоимости заимствований с течением времени, но риски слишком быстрого снижения ставок выше, чем риски слишком слабого смягчения, сообщило агентство Bloomberg.

"Кажется важным сохранять опциональность политики, и, возможно, приближается время рассмотреть замедление темпов снижения процентных ставок или приостановку, чтобы тщательно оценить текущую экономическую ситуацию, поступающую информацию и меняющиеся перспективы", - сказал Мусалем в среду на симпозиуме Bloomberg & Global Interdependence Center в Нью-Йорке. Он также повторил, что ФРС близка к достижению своих целей по максимальной занятости и ценовой стабильности.

Глава ФРС Сент-Луиса ожидает, что инфляция приблизится к целевому уровню в 2% в течение следующих двух лет. Тем не менее, добавил он, опубликованные с сентября данные указывают на наличие риска того, что прогресс в замедлении темпов роста потребительских цен "может остановиться или, возможно, обратиться вспять".

Кв аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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