Рубль теряет возможность продолжать укрепление - БКС Экспресс

Национальная валюта теряет возможность продолжать укрепление, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Препятствием для дальнейшего укрепления рубля может выступить завершение действия эффекта нормализации ситуации с поступлением иностранной валюты от экспорта, которая ухудшилась после введения санкций против Газпромбанка, - пишет аналитик в обзоре. - Фактор внешней торговли будет постепенно усиливать давление на рубль. Это обусловлено сокращением поставок сырья за рубеж из-за санкций и геополитики, а также снижением его стоимости на мировых рынках. В то же время спрос на импорт остается высоким на фоне свойственного концу года роста трат госбюджета и компаний, а также предпраздничных покупок граждан".

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