"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Московской биржи

"Альфа-банк" нейтрально оценивает операционные результаты "Московской биржи" за ноябрь 2024 года и сохраняет рекомендацию "выше рынка" для ее акций с целевой ценой 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Операционные результаты "Московской биржи" за ноябрь нейтральны для котировок акций, - пишут аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - В то же время, мы отмечаем замедление роста комиссионного дохода вкупе с рисками снижения процентного дохода. Это может привести к снижению прибыли в 2025 году и в целом негативно отразиться на восприятии инвестиционного кейса биржи. По нашим расчетам, акции Мосбиржи торгуются с форвардным коэффициентом P/E на уровне 6,4х, против исторических уровней 10-11х. В то же время, с поправкой на текущие уровни процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд".

Ранее "Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за ноябрь 2024 года: совокупный оборот на всех площадках упал на 1% г/г (-11% м/м). На рынке акций объемы торгов в ноябре выросли на 15% м/м (+52% г/г) на фоне повышенной волатильности рынка. В сегменте долговых инструментов рост составил 6% м/м (-48% г/г); объем размещений ОФЗ вырос на 26% м/м (-61% г/г), а объем первичных корпоративных размещений - на 45% м/м (+97% г/г), в то время как на вторичном рынке обороты упали на 20% м/м (-76% г/г).

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