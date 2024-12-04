Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2565п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2500-2565 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Динамика акций, вероятно, будет разнонаправленной. "Лучше рынка" могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа": во вторник они достигли уровня поддержки на отметке 6770 рублей за штуку. Однако, если котировки на этом уровне не удержатся, снижение может ускориться", - указывает эксперт в комментарии.

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