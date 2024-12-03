Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 декабря. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в понедельник: Dow Jones умеренно снизился, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq Composite прибавил почти 1%. Как стало известно в понедельник, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост индекса до 47,5 пункта.

В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США, а в среду Федеральная резервная система обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). В настоящее время участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов примерно в 65%, по данным FedWatch Tool.

Азиатские рынки акций преимущественно растут на торгах во вторник вслед за подъемом двух из трех основных индексов Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,3% на фоне ослабления иены. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,7%. Годовая инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до 1,5% с минимальных за 45 месяцев 1,3% в октябре, согласно официальным данным. Рынок ожидал роста цен на уровне 1,7%. В помесячном сравнении цены в прошлом месяце снизились на 0,3% (консенсус - спад на 0,1%). В октябре они не изменились. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть умеренно растут во вторник утром, трейдеры ждут итогов встречи представителей ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Рынок ждет, что альянс отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,12 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,01, до $71,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,41%, до $68,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,2%, до $68,1 за баррель.

Нефтяной рынок "не нуждается в дополнительных поставках, поскольку это увеличит избыток предложения", отмечают аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон. "Проблема в том, что ОПЕК+ необходимо найти баланс между стремлением поддержать цены и ограничить потерю своей доли рынка. Еще больше усложняет ситуацию то, что некоторые члены ОПЕК+ по-прежнему не придерживаются согласованных объемов добычи", - говорится в обзоре экспертов, который цитирует Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 декабря выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,788 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,3% и составил 102,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (30 ноября - 2 декабря) прибавил 0,38%, поднявшись до 925,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,56%), "Магнит БО-004Р-01" (+1,39%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,94%), а в лидерах снижения - облигации "Эталон-Финанс-П03" (-0,8%), "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,75%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,53%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций 7-й серии номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% займа на 499,510 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 4 июня. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 19% годовых до погашения. Предусмотрена амортизация - начиная с 25-го купонного периода равными долями.

МТС-банк (MOEX: MBNK) разместил 850 бессрочных субординированных облигаций серии 07СУБ номинальной стоимостью 10 млн рублей каждая, или 94,44% выпуска. Компания начала размещение займа заявленным объемом 9 млрд рублей 25 ноября. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-11-го полугодовых купонов установлена на уровне 15% годовых.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) 3 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-08 объемом 8,5 млрд рублей. Размещение продлится 3 рабочих дня. Компания 28 ноября провела сбор заявок на бонды. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 4% годовых. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

ООО "Феррони" установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.

ООО "Ультра" приобрело по оферте 82 тыс. 39 облигаций серии БО-01, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг, а также выставило дополнительную оферту по выпуску в рамках плана по выходу из технического дефолта. Дата приобретения бумаг по соглашению с владельцами - 11 декабря, период подачи заявок на приобретение с 3 по 9 декабря. Количество приобретаемых бумаг - до 167,961 тыс. штук (объем оставшихся в обращении облигаций), цена - 100% от номинала. Компания 29 ноября не смогла исполнить обязательства по приобретению облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев на сумму 215 млн 374,587 тыс. рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине задержки поступления денежных средств от контрагентов", - отмечал эмитент в раскрытии. Дата истечения срока техдефолта - 13 декабря. Ранее "Ультра" установила ставку последующих купонов (19-48-го) на уровне 20% годовых после чего последовало наступление оферты с исполнением 29 ноября. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в мае 2023 года по ставке ежемесячного купона 16% годовых до неисполненной в данном случае оферты.

АО "Авангард-агро" изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей с 4 октября 2032 года на 9 декабря 2024 года, количество купонов уменьшилось с 40 до 9. Мосбиржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске. Компания разместила 10-летний выпуск в ноябре 2022 года. Ставка текущего 9-го купона установлена на уровне 0,1% годовых.