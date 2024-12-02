.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал декабрь с умеренного роста в район 2600п по индексу МосБиржи
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8%
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8% после повышения на 3,2% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,1%. За 10 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Маткапитал стали чаще использовать при оформлении семейной ипотеки
Граждане активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле, на такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме, следует из данных Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ,...
 
В Китае блокируют платежи банков из нового санкционного списка
Китайские банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США. Об этом "Известиям" рассказали представители российского бизнеса. По их данным, пока есть первые кейсы, например прекратил...
 
Продажи автомобилей в РФ в ноябре сократились к октябрю на 27%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре 2024 года выросли в годовом выражении на 12,2%, до 134,218 тыс. шт., ожидаемо показав при этом существенное помесячное снижение после многолетнего рекорда октября,...
 
02 декабря 2024 года 19:33

Рынок акций РФ начал декабрь с умеренного роста в район 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах умеренно подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (февральский фьючерс на Brent подрос до $72,2 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания роста ставки ЦБ РФ в декабре и геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи подрос в район 2600 пунктов, лидировали в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+4%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2586,74 пункта (+0,3%, максимум сессии - 2600,28 пункта), индекс РТС - 760,32 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 декабря, составил 107,1758 руб. (-56,51 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Акционеры "Полюса" (14440 рублей) на внеочередном собрании одобрили выплату 1301,75 рубля на акцию по результатам 9 месяцев 2024 года, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 13 декабря.

В минувшую пятницу стало известно, что "Роснефть" вернулась к покупке акций в рамках buyback. "В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы", - приводит "Роснефть" слова председателя правления, главного исполнительного директора компании Игоря Сечина по итогам публикации результатов за 9 месяцев.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении), сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP). Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше - с 1 декабря 2024 года (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года). По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год, отмечает российская компания.

Подешевели в понедельник акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3%), расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (-2,9%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%).

ВТБ подтверждает планы заработать в этом году 550 млрд рублей чистой прибыли, но в следующем году прогнозирует ее снижение до около 400 млрд рублей с плюсом, заявил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

Группа ВТБ закладывала в 3-летней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей и в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год до 550 млрд рублей. Актуальный прогноз по прибыли на 2025 год менеджмент обещал озвучить в ходе презентации результатов по итогам 2024 года.

Костин также прокомментировал возможность выплаты дивидендов за 2024 год. По его словам, Минфин не закладывает их в проект бюджета.

"Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает", - заявил он.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк ожидал, что возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в начале недели умеренно подрос, в моменте дотянувшись до "круглых" 2600 пунктов. Конъюнктура рынков в целом благоприятствовала - рубль остался слабым, цены на нефть при этом подрастали. Вместе с тем, давление на котировки commodities оказывал рост доллара на мировом рынке, а геополитический фон все еще не вселяет оптимизма.

Нефть получила поддержку от эскалации конфликта в Сирии, а также утренней статистики из Китая, где индекс PMI производственной активности в ноябре продолжил подъем. Промышленный PMI еврозоны в минувшем месяце остался на уровне 45,2 пункта, а соответствующий показатель в США превзошел прогноз аналитиков, совсем немного не дотянув до пограничных 50 пунктов.

"Краткосрочный взгляд на рынок акций РФ остается нейтральным на фоне геополитической неопределенности. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 декабря- 2520-2620 пунктов", - считает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели рынок акций сохранил повышенную волатильность на фоне инфляционных метрик и мощной осенней девальвации рубля, а также из-за высокой вероятности повышения ставки ЦБ РФ на заседании 20 декабря. В дальнейшем напряженность на рынке будет сохраняться в ожидании настройки нарушенного западными санкциями против банков и биржевых институтов механизма расчетов за экспорт и импорт, полагает он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций подрос на сигналах урегулирования ситуации с резкой девальвацией рубля после введения санкций США против Газпромбанка (MOEX: GZPR) неделей ранее, что снижает инфляционные ожидания населения. Тем не менее, рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% годовых на заседании 20 декабря.

Индекс МосБиржи вновь вернулся выше нижней линии локально восходящего тренда. Закрытие двух дней выше этой линии может привести к росту индекса до уровня сопротивления 2650 пунктов, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ФосАгро" в начале новой недели поднялись до максимума с июля перед закрытием 22 декабря реестра по дивидендам за 9 месяцев с доходностью 4,3%. Совет директоров "Магнита" (4630,5 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 560 руб. с закрытием реестра 9 января 2025 года и текущей доходностью 12% - одной из самых высоких на рынке в этом сезоне.

С технической точки зрения котировки бумаг "Магнита" стремятся к краткосрочному сопротивлению 4700 руб., при стабилизации выше которого можно ожидать развития роста в район 4900 руб., а далее - к 5050 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика и верхняя полоса Боллинджера дневного). Оптимистичный сценарий, скорее всего, реализуется в случае восстановления всего российского фондового рынка, в то время как при возобновлении его падения котировки акций "Магнита "до дивидендной отсечки могут чувствовать себя более стабильно и даже стремиться к 5000 руб. Возвращение ниже 4425 руб., в то же время, укажет на риски развития снижения, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладал сдержанный оптимизм, который разбавляли отдельные корпоративные новости и макроэкономические данные. Одним из ключевых событий недели в США станут ежемесячные данные по рынку труда, а также комментарии представителей ФРС в отношении возможной динамики процентных ставок. Индекс МосБиржи притормозил в росте на пороге 2600 пунктов, но в целом сохраняет потенциал развития повышения как минимум в район 2640 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Точечные покупки в акциях позволяет осуществлять отсутствие очевидного негатива со стороны геополитики, в то время как в целом участники придерживаются осторожной позиции. На неделе 4-5 декабря интересные корпоративные новости могут прийти с инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", напомнила Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,2-1,2%, французский CAC 40 просел на 0,3%) и в США (к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,9% индексы S&P и Nasdaq, но просел на 0,3% Dow).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Таким образом, он достиг максимума за семь месяцев (с апреля). Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, также увеличился до максимума за семь месяцев и составил 50,2 пункта против 49,6 пункта в октябре.

Промышленный PMI Южной Кореи в ноябре достиг 50,6 пункта против 48,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень за три месяца.

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются вверх на статданных из Китая после снижения котировок на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,17 за баррель (+0,5% и -1,3% в пятницу), январская цена WTI - $68,35 за баррель (+0,5% и -1,1% в пятницу к уровню среды).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 4,6%.

Внимание трейдеров направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу, которые были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной переноса было названо участие нескольких министров в кувейтском саммите.

Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+21,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+8%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+7,8%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+7,3%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+7%), бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,4%).

Подешевели акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-8,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,7%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,91 млрд рублей (из них 13,85 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 10,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 декабря 2024 года 19:18
Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2540п по индексу МосБиржи из-за опасений санкций США
Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ во вторник просел под давлением продаж из-за опасений новых антироссийских санкций США, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы и подорожала нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $73 за баррель); сдерживали покупателей также риски эскалации геополитической напряженности и ожидания роста ставки ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-6,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,8%) и ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-5,5%).    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 19:17
Рубль во вторник вырос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 3 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,441 руб., что на 16,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 19:07
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 3 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 19:07
Акции МДМГ - защитный актив с весомым потенциалом роста - "Цифра брокер"
Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") - защитный актив с весомым потенциалом роста, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Цифра брокер". "Акции "МД Медикал Груп" сейчас оцениваются с небольшим дисконтом по отношению к историческим...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 18:52
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Транснефти до 1742,8 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций "Транснефти" с 1805,1 руб. до 1742,8 руб. за бумагу, что предполагает 71%-ный потенциал роста и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Транснефть" планирует с 6 декабря 2024 года повысить тарифы на...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 18:38
"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD116 за штуку, что предполагает потенциал роста на 30,7%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 18:14
Акции Промомеда привлекательны для долгосрочной покупки - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Промомеда" являются привлекательными для долгосрочного вложения, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил операционные результаты за девять месяцев 2024 года. "Промомед" демонстрирует уверенный рост выручки, подкрепленный опережающим темпом роста продуктового...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 17:46
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Роснефти, Т-Технологий и Яндекса в декабре - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Роснефти", "Т-Технологий" и "Яндекса" в текущем месяце, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Стоимость нефти в рублях растет и воспользоваться этим можно, купив акции "Роснефти". Спрос на акции со стороны инвесторов остается повышенным, а результаты...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 17:28
SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Эмитент покупает "Улыбку радуги". Считаем, что сделку могли закрыть без привлечения дополнительного...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 16:50
"Финам" сохраняет прогнозную цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF на уровне $105
"Финам" сохраняет прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF на уровне $105 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 14%, и рекомендация "держать" для них, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина. "В текущей ситуации перспективы...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 16:15
Цена акций Tesla, вероятно, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Tesla в ближайшее время, вероятно, останутся под давлением, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги эмитента потеряли на премаркете в стоимости 1,2%, после того как стало известно, что суд штата Делавэр вновь отказал Илону Маску, вопреки решению акционеров, в...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 15:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1280 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 920 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент приобретает вторую в России...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 15:30
Рубль днем немного повышается в паре с китайским юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 3 декабря. Китайский юань слабеет на Московской бирже днем во вторник, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,4945 руб., что на 11,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 15:14
Дивдоходность акций Сбербанка за 2024г может составить 15,2% - "Финам"
Дивидендная доходность акций Сбербанка за 2024г может составить 15,2%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". "Сбербанк демонстрирует весьма уверенные финансовые показатели в этом году. Так, чистая прибыль банка по МСФО в январе-сентябре увеличилась на 6,8% (г/г) до 1,23 трлн...    читать дальше
.
03 декабря 2024 года 14:43
"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 279,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 51%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпрании. "Московская биржа" в значительной степени выигрывает от жесткой монетарной политики в стране...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.